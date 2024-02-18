نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقليص عدد الحصص.. أبرز مطالب أولياء أمور مصر من وزير التعليم بشأن الدراسة في شهر رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر بيانا بشأن مطالبه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحسم قراراتها النهائية بشأن نظام الدراسة خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر في بيانها: إن جميع الأسر تترقب الأن قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن تنظيم الدراسة خلال شهر رمضان المبارك، حتى يعلم الطلاب هل سيتم تقليص عدد الحصص الدراسية في مواعيد في رمضان أم لا.

قصر مدة الدراسة في رمضان

وناشدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، وزارة التربية والتعليم، بحذف الأنشطة والحصص غير المؤثرة في اليوم الدراسي في شهر رمضان وأن تقتصر الدراسة في رمضان على الحصص الأساسية فقط لا غير.

كما طالبت داليا الحزاوي وزارة التربية والتعليم أيضا بزيادة مدة العام الدراسي حتى تكون هناك مدة زمنية تسمح للطلاب باستيعاب المنهج والتطبيق عليه بشكل ليس فيه ضغط.

انتشار الدروس الخصوصية

وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: يجب التفكير الجاد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إصدار قرار بزيادة عدد شهور الدراسة، حيث أن قصر مدة العام الدراسي سبب في انتشار الدروس الخصوصية نظرا لرغبة الأسرة في التكثيف للطالب الحصص حتي يستطيع الانتهاء من المناهج قبل الامتحانات

وطالبت "الحزاوي" في بيانها، بإلغاء امتحانات الشهر مشيرةً إلى أنها “معطلة للدراسة” واستبدالها بالميد ترم.

واختتمت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، قائلة: إنها لا تحبذ أي قرار بالحذف من مناهج الترم الثاني،مشيرة إلي أن كل عام تظهر مطالب لبعض أولياء الأمور بالحذف، حيث أن حذف المناهج الدراسية يؤثر سلبا علي المحصلة العلمية للطالب، قائلة:" المناهج مثل العمارة كل دور معتمد على الدور الذي يليه ويظهر تأثير الحذف على الطلاب في الشهادات العامة في أسئلة التراكمي".