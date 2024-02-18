وزير الأوقاف يستقبل أمين عام مؤسسة الأوقاف بدبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 فبراير 2024 06:31 مساءً - استقبل معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد 18 / 2 / 2024م سعادة السيد/ علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر بدبي، والسيد/ محمد علي الكمزاري مدير الاتصال المؤسسي، بديوان عام وزارة الأوقاف المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للوقوف على تجربة وزارة الأوقاف في إدارة وتنمية مال الوقف وتعظيم استثماره.

وخلال اللقاء أطلع معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السيد/ علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر بدبي على تجربة وزارة الأوقاف في إدارة وتنمية مال الوقف وتعظيم استثماره، وعلى جهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير داخليًّا خارجيًّا.

من جانبه أشاد السيد/ علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر بدبي بتجربة الأوقاف المصرية في ‏الحفاظ على مال الوقف وحسن استثماره، مشيدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.