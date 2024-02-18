متحدث أونروا: عمليات الاحتلال يحاول التخلص من الوكالة بزعم تورط بعض العاملين في هجوم 7 أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 فبراير 2024 07:29 مساءً - قال كاظم أبو خلف متحدث أونروا خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إنه إذا استمر وقف تمويل الوكالة سيكون من الصعوبة تقديم خدماتنا خلال أبريل المقبل، مؤكدا أن هناك تعقيدات عسكرية من جانب إسرائيل في غزة وخصوصا خان يونس.

وأضاف متحدث أونروا، أن هناك عمليات نزوح مستمرة في مناطق عديدة بقطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، مضيفا أن 160 عاملا من الوكالة سقطوا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتابع المتحدث أن الاحتلال يحاول التخلص من الوكالة بزعم تورط بعض العاملين في هجوم 7 أكتوبر، مضيفا أن إسرائيل تحاول محو رمزية أونروا لاستكمال انتهاكاتها في غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.