سمير فرج: العدو الصهيوني سيظل هو العدو الأبدي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 فبراير 2024 08:29 مساءً - قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن وثائق حرب أكتوبر، خرجت للنور ليعرف الشعب المصري تاريخ أبطاله، مؤكدا أن العدو الصهيوني سيظل هو العدو الأبدي.

وتابع اللواء سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن أسلحة حرب أكتوبر تغيرت بالكامل في سلاح المدفعية والمدرعات وطبيعة الأرض خاصة في قناة السويس وسيناء.

وأضاف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أنه ليس هناك أي أضرار من خروج وثائق حرب أكتوبر، معلقا: لم نصدر وثائق خاصة بالدول العربية التي شاركت في الحرب، أو وثائق تضر الأمن القومي لمصر.

وقال اللواء دكتور سمير فرج، إن القوات المسلحة قررت تكوين لجنة من أغسطس الماضي وحتى الآن؛ لمراجعة سجلات الحرب والوثائق والخرائط ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بالأحداث.