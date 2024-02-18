نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق فعاليات دورات فقه الصيام بالمديريات استعدادا لشهر رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ اليوم الأحد الموافق 18 / 2 / 2024م فعاليات دورات ( فقه الصيام ) التي أطلقتها وزارة الأوقاف للأئمة بالمديريات الإقليمية وذلك استعدادًا للشهر الفضيل وعملًا على النهوض بمستوى الأئمة علميًا ومعرفيًا وبدأت أولى الدورات اليوم بمديريات: (القاهرة ـ الجيزة ـ القليوبية ـ الإسكندرية ـ البحيرة) على أن تستكمل باقي المديريات الإقليمية تباعًا.

جانب من دورة فقه الصيام

جانب من دورة فقه الصيام

جانب من دورة فقه الصيام

جانب من دورة فقه الصيام

جانب من دورة فقه الصيام



