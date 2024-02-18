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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق فعاليات دورات فقه الصيام بالمديريات استعدادا لشهر رمضان في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - بدأ اليوم الأحد الموافق 18 / 2 / 2024م فعاليات دورات ( فقه الصيام ) التي أطلقتها وزارة الأوقاف للأئمة بالمديريات الإقليمية وذلك استعدادًا للشهر الفضيل وعملًا على النهوض بمستوى الأئمة علميًا ومعرفيًا وبدأت أولى الدورات اليوم بمديريات: (القاهرة ـ الجيزة ـ القليوبية ـ الإسكندرية ـ البحيرة) على أن تستكمل باقي المديريات الإقليمية تباعًا.