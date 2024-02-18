عاجل: افرح برمضان دون إرهاق ميزانيتك.. إليك أسعار كرتونة رمضان 2024 في جميع المحافظات وأسعار المكسرات

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أحمد جودة - القاهرة - افرح برمضان دون إرهاق ميزانيتك.. إليك أسعار كرتونة رمضان 2024 في جميع المحافظات وأسعار المكسرات

اسعار كرتونة رمضان 2024، يتسائل ويبحث الالاف المواطنين عن اسعار كرتونة رمضان 2024 بالتزامن مع اقتراب الشهر الكريم الذي سيحل أول يوم منه في يوم 11 من شهر مارس القادم، وهناك منافسة شرسة بين المحال التجارية وسلاسل السوبر ماركت والهايبرات الكبرى في جميع المحافظات على تقديم كرتونة رمضان بمحتويات جيدة واسعار منافسة، ولذا فقد تم طرح كراتين عائلية تضم دواجن وياميش رمضان، واليكم التفاصيل.

اسعار كرتونة رمضان 2024



وخلال السطور القائمة سنقدم لكم اسعار كرتونة رمضان 2024 في كافة المحافظات، حيث يختلف السعر حسب محتويات الكرتونة وأيضا يختلف من محافظة لأخر، وتتراوح اسعار كرتونة رمضان بين 109 حتى 1200 جنيه، إذ تختلف باختلاف المحتويات والأوزان، حيث تضم الكرتونة الواحدة المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها ربة المنزل خلال الشهر الكريم، مثل:”الأرز، الزيت، الملح، الشاي، السكر، والمكرونة والصلصة”.

سعر كرتونة رمضان 2024



أسعار كرتونة رمضان 2024 في القليوبية: حسب تصريحات محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية أسعار مختلفة وهي 138، و190، و300، و350 جنيهًا، إذ يختلف سعر كل كرتونة وفقًا لمحتوياتها، حيث أنّ هناك كرتونة رمضان 2024 العائلية، والتي تضم الكثير من السلع الغذائية بالإضافة إلى 3 دجاجات، وياميش رمضان، ويبلغ سعرها نحو 1200 جنيهًا.

أسعار كرتونة رمضان محافظتي القاهرة والجيزة 2024: تبدأ الاسعار من 109 جنيه وتصل حتى 250 جنيه في مختلف فروع السلاسل التجارية، حيث تتوافر الكراتين بأسعار 109، و150، و155، و170، و175، و190، و200، و250 جنيهًا، والتي يختار من بينها المواطن وفقًا لاحتياجاته.

أسعار كرتونة رمضان محافظة المنوفية 2024: تبدأ من 160 جنيهًا، مرورًا بـ 190، و220، ووصولًا إلى 250 جنيهًا التي تضم فرخة.

أسعار كرتونة رمضان 2024 في الإسكندرية: تبدأ من 155 جنيهًا للكرتونة الصغيرة، وتصل إلى 200 جنيهًا للكرتونة الكبيرة، في مختلف المحال، والسلاسل التجارية، والهايبرات بمختلف أنحاء المحافظة.



اسعار المكسرات 2024



ربع كيلو فول سوداني مقشر من 20 إلى 30 جنيهًا.

ربع كيلو جوز هند مبشور من 50 إلى 75 جنيها.

ربع كيلو الكاجو من 140 إلى 170 جنيها.

ربع كيلو اللوز من 120 إلى 140 جنيها.

فستق مقشر 100 جرام 180 جنيهًا.

سعر كيلو البندق، يتراوح ما بين 200 لـ 450 جنيها.

ربع بندق 175 جنيها.

ربع عين جمل 150 جنيها.

ربع كيلو مكسرات مشكلة من 190 إلى 220 جنيها.