عاجل: وظائف البريد المصري لكافة المؤهلات..فرصة عملك موجودة

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أحمد جودة - القاهرة - وظائف البريد المصري لكافة المؤهلات..فرصة عملك موجودة

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان عن وظائف البريد المصري وسوف يتم التقديم بداية من يوم 15 فبراير لعام 2024، حيث يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإتاحة 900 وظيفة في الهيئة القومية للبريد، ولكن يجب توافر مجموعة من الشروط لكي تستطيع الحصول على الوظيفة المناسبة لك والتخصصات المتاحة، بالإضافة إلى تقديم كافة المستندات المطلوبة، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كيفية التقديم على وظائف البريد المصري.

التقديم على وظائف البريد المصري والمستندات المطلوبة للتقديم



عندما تقوم بالقيام في التقديم على وظائف البريد المصري يجب توافر جميع المستندات المطلوبة وهي كما يلي:

يجب تقديم صورة شخصية للمتقدم.

يجب تقديم بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

يجب أن تكون صحيفة الحالة الجنائية سارية، وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للبريد.

يجب تقديم شهادة المؤهل الدراسي، بالإضافة إلى المؤهل الأعلى في حالة توافر كارنيه النقابة الخاص بالمحامين.

يجب تقديم كارنيه النقابة الخاص بالمهندسين إذا كان المتقدم للوظيفة يعمل مهندس.

يجب تقديم شهادة التأهيل أو يمكن توفير بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، في حالات الإعاقة بالإضافة إلى إيصال الإيداع البنكي.

شروط التقديم في وظائف البريد المصري 2024



هناك العديد من الشروط المطلوبة للتقديم على الوظيفة يجب توافرها والشروط كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم حامل الجنسية المصرية.

يجب أن يكون المتقدم ذو سيرة طيبة وسمعة جيدة.

يجب ألا يكون المتقدم عليه أي جريمة عقوبة جناية.

يجب ألا يكون قد سبق فصل المتقدم من الخدمة بحكم، أو قرار تأديبي نهائي.

يجب ألا يزيد دخل المتقدم عن 30 عاما.

يجب حصول المتقدم على تقدير عام جيد.