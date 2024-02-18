نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أهلا رمضان" تنطلق إلى الجيزة.. أماكن المعارض وموعد الافتتاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "أهلا رمضان" تنطلق إلى الجيزة.. أماكن المعارض وموعد الافتتاح

يبحث الكثير عن أماكن معارض اهلا رمضان حيث إنه يتم عرض الكثير من السلع في تلك المعارض للعمل على تخفيف العبء على المواطنين خلال شهر رمضان لم يبقى عليه سوى القليل لذلك بدء البحث يتزايد عن الأماكن وأسعار السلع الغذائية اومن خلال مقالنا سنتعرف على اماكن معارض أهلا رمضان.

أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة الجيزة 2024



تم بدايه فتحها في يوم الخميس الخامس عشر من فبراير 2024 ويتم استمرارها لنهاية شهر رمضن حيث إن جميع المحافظات يوجد بها معارض أهلا رمضان وإنه تم اعداد الكثير من الشوادر حتى يتمكن كل المواطنين من شراء السلع الغذائية التي تعرض تخفيض حتى 30%.

معارض أهلًا رمضان



يوجد اماكن كثيرة والتي تعرض السلع التي يحتاج لها المواطنين ومن ضمن الاماكن:

6 شارع محجوب ثابت بالعجوزة.

29 شارع جامعه الدول العربية.

شارع الصفا والمروة.

وشارع الوحدة.

شارع احمد عرابى.

كذلك شارع المشروع الذي يوجد في ميت عقبة.

شارع طلعت حرب.

كذلك شارع البوهي.



أسعار السلع في معرض أهلا رمضان 2024



سيتم القيام بالاعلان عن السلع التي سيتم تواجدها في المعارض والتي من بينها:

سعر كيلو السكر 27 جنيها.

حيث إنه تم عرض سعر عبوة جبنة كجم 56 جنيهًا.

أما عن المكرونة كيلو بسعر 20 جنيهًا.

زيت قلية ما بين 70 إلى 90 جنيهًا.

لتر زيت عافية عباد الشمس بسعر 270 جنيهًا.

زيت عافية بلاس بسعر 295 جنيهًا.

فقد وصل سعر زيت ثمرات بسعر 85 جنيهًا.

أما عن سعر اللحوم السوداني بمعارض أهلا رمصان والتي وصلت بسعر 290 جنيها.