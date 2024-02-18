رابطة الأندية تعتزم زيادة الجماهير لـ60 ألف في كل مباراة بالموسم المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 فبراير 2024 10:29 مساءً - تعتزم رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، زيادة أعداد الجماهير التي تحضر المباريات لـ60 ألف مشجع في كل مباراة من الموسم المقبل، بعد نجاح جهودها في حضور 20 ألف مشجع بداية من المباريات المقبلة بالدوري هذا الموسم.

وكشف مسئولو رابطة الأندية سبب رفض مقترح عودة الدوري بعد خروج المنتخب من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية رغم وجود إمكانية لذلك، مبررة السبب لضمان عودة الدوري بعد اعتماد زيادة عدد الجماهير لـ20 ألف مشجع.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن زيادة عدد المشجعين لـ20 ألف مشجع فى مباريات الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، عقب موافقة الجهات المتخصصة.

بينما قررت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الجولة الثالثة عشرة التي كان مُقرراً لها الإثنين المقبل الموافق 19 فبراير الجاري بإستاد الكلية الحربية لموعد يتم تحديده لاحقاً، وذلك بسبب ارتباطات الأهلي الأفريقية.

وعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، اجتماعا طارئا اليوم مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، للترتيب لمعسكر المنتخب الوطني المقبل.

وناقش الاجتماع موعد انطلاق المعسكر المقبل لمنتخب مصر، والمقرر إقامته الشهر المقبل، وكذلك مواعيد مباريات الدوري فى شهر مارس حتى تتم إقامة المعسكر يوم 16 من الشهر ذاته.