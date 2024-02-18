ضياء رشوان: جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى بمشاركة الحكومة الأسبوع المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 فبراير 2024 10:29 مساءً - قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مجلس أمناء الحوار الوطنى في حالة انعقاد دائم منذ اجتماع الأسبوع الماضي، مضيفا أن كل ذلك مخصص للحوار الاقتصادي، ومعها بعض القضايا في المحور السياسي مثل الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا حرية الرأي والتعبير والإبداع.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية "قصواء الخلالى"، عبر قناة "CBC"، أن اجتماع اليوم كان مثمرا، ناقشوا من خلاله الشكل والمواعيد المتعلقة بجلسات مناقشات المحور الاقتصادي، مشددا على أنها ستكون مغلقة أي الحضور للمدعوين، وعلانية أي نتائجها ستذاع مباشرة.

وذكر أن الجلسات ستناقش توصيات تم تقديمها في المرحلة الأولى من الحوار الوطني، من 4 لجان، ولم يستطع مجلس الأمناء مناقشتها، نتيجة دخول الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن هذه التوصيات ستكون محل نقاش الجلسات لخبراء ومتخصصين وقوى سياسية والحكومة، وستنعقد بدءا من الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب الخروج بأشياء محددة قابلة للتنفيذ تجيب على أسئلة ماذا نفعل وكيف نفعل؟، مشددا على أن المناقشات تجرى لنخرج في نهاية الأسبوع بأشياء محددة تشريعية أو تنفيذية وعاجلة.

وتابع الكاتب الصحفى ضياء رشوان: "نأمل في الحوار الوطني بختام الأسبوع المقبل أن يكون لدينا اقتراحات بحلول للأزمة الاقتصادية ليتم رفعها لرئيس الجمهورية مباشرة".