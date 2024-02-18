مجلس إدارة الزمالك يقرر إسقاط عضوية مرتضى منصور طبقا للائحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 فبراير 2024 11:26 مساءً - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إسقاط عضوية مرتضي منصور، بسبب افتقاده لشروط اكتساب العضوية العامة إعمالا لأحكام المادتين 8 و 12 من لائحة النظام الأساسي بالنادي.

كما قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الذي عقد اليوم، الأحد، اعتماد عقود الجهاز الفني للفريق الأول، بعدما تم التعاقد مع البرتغالي جوزيه جوميز لتولي القيادة الفنية خلفاً لمعتمد جمال.

وقرر المجلس أيضاً إبرام عقد رعاية جديد مع الشركة المتحدة في إطار سياسة النادي لزيادة عدد الرعاة بما يناسب القيمة المعنوية والتسويقية للنادي، والتعاقد مع المحامي التونسي سامي بوصرصار والمتخصص في القضايا والمنازعات الدولية.

و الموافقة على إعارة هشام صلاح لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلى نادي العربي القطري للمشاركة في البطولة الخليجية لأبطال الكؤوس.

وناقش المجلس ما عرضه حسين السيد عضو المجلس والمشرف على قطاع الناشئين بشأن ما بدر من لاعبي فريق كرة القدم مواليد ٢٠٠٩ عقب مباراة النادي الأهلي التي أقيمت بملعب النادي، وأكد المجلس تمسكه غير المشروط بقيم الروح الرياضية ولفت نظر لاعبي الفريق بضرورة الإلتزام بسياسة النادي في هذا الشأن وتفويض حسين السيد في تطبيق اللائحة.