نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تتقدّم بمذكرة لمكتب BBC القاهرة بعد إحالة زميلة للتحقيق بتهمة معاداة السامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدّم خالد البلشي نقيب الصحفيين، بمذكرة إلى مدير مكتب BBC بالقاهرة، بشأن استدعاء الزميلة سالي نبيل عضو النقابة، والصحفية بهيئة الإذاعة البريطانية؛ للتحقيق ووقفها عن العمل على إثر اتهامات بمخالفة قواعد الـ "بى بى سى" الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى على خلفية مقال نشرته صحيفة "التليغراف"، ووجهت فيه اتهامات بمعاداة السامية بناءً على لايك على تويتر.

وأعلن “البلشي” عن تضامن النقابة مع الزميلة، مُعتبرة أن ما حدث معها، هو استهداف للصحفيين العرب.

نص المذكرة:

السيد الأستاذ/ أشرف مدبولى

مدير مكتب "بى بى سى" بالقاهرة

تحية طيبة وبعد،،

بشأن استدعاء الزميلة سالى نبيل، عضو نقابة الصحفيين، والصحفية بهيئة الإذاعة البريطانية فى القاهرة "بى بى سى"، للتحقيق ووقفها عن العمل على إثر اتهامات بمخالفة قواعد الـ "بى بى سى" الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى على خلفية مقال نشرته صحيفة "التليغراف"، ووجهت فيه اتهامات بمعاداة السامية بناءً على لايك على تويتر.

في البداية، فإن النقابة تعرب عن كامل تضامنها مع الزميلة، وتشدد على أن ما جرى معها يمثل استهدافًا من جانب المؤسسة للصحفيين العرب، وأن تكرار إحالة الزميلة للتحقيق، الذى سبقته إحالة زملاء آخرين للسبب نفسه مع بداية العدوان الصهيونى، هو تكريس للعصف بالصحفيين، وتشدد على أن ما جرى مع الزميلة هو اعتداء على حقها فى التعبير عن الرأى، وفى الوقت نفسه يكشف مدى ازدواجية معايير هيئة الإذاعة البريطانية.

وبناءً على ما سبق تطالب النقابة بإيقاف التحقيق مع الزميلة، ووقف أية إجراءات عقابية ضدها فورًا، مؤكدة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للحق فى التعبير، وتتعارض مع كل القيم والقواعد المهنية، وتتنافى مع شرط الضمير، المنصوص عليه فى قوانين النقابة.

وتشدد النقابة على ضرورة إخطار النقابة قبل التحقيق معها، أو قبل إجراء أي تحقيقات مع أى زميل آخر من أعضاء الجمعية العمومية، وتؤكد أن أى إجراء بحق الزميلة فى غيبة النقابة هو إجراء غير قانونى، وأن النقابة ستكون مضطرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مَنْ يشارك فيه.