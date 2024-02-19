أحمد جودة - القاهرة - تعرف على موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

بعد بداية الترم الثاني للعام الدراسي 2023-2024يوم 10 من فبراير الماضي وبدء تسجيل استمارات الثانوية العامة ويتساءل طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وموعد بدء امتحانات الثانوية العامة، حيث تعد الشهادة الثانوية سنة فاصلة ومهمة في مستقبل الطلاب والطالبات التعليمي وفيما يلي سنعرض لكم كل المعلومات ونجيب على كل تساؤلاتكم حول هذا الموضوع فتابعوا معنا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024



بعد ما اكدت وزارة التربية والتعليم المصرية عن بدء تسجيل استمارة لثانوية العامة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وقد بدء بالفعل التسجيل في المدارس يوم الاحد الماضي الموافق الحادي عشر من فبراير لعام 2024 وسوف يتم الانتهاء من تسليم الاستمارات في المدارس يوم 29 من فبراير القادم، واكدت وزارة التربية والتعليم على سرعة التسجيل وتسليم استمارة الثانوية العامة لجميع الاقسام العلمي علوم والعلمي رياضة والقسم الادبي ليتمكن الطلاب والطالبات من دخول امتحانات الثانوية العامة.

وبخصوص جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 فمن المحتمل ان يتم الاعلان عنه نهاية شهر مارس المقبل ويختلف جدول امتحانات الثانوية العامة حسب اختلاف القسم الذي اختاره كل طالب منذ وجوده في الصف الثاني الثانوي فقسم العلمي علوم متميز بمواد الاحياء والكيمياء والجولوجيا عن القسم الادبي المنفرد بمادة الجغرافيا والتاريخ وعلم النفس والفلسفة اما قسم العلمي رياضة فمنفرد بمادة الرياضيات بأقسامها المختلفة، واكد وزير التربية والتعليم إنه من المحتمل ان تبدأ امتحانات الصف الثالث الثانوي يوم 22 من شهر يونيو 2024.