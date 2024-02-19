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أحمد جودة - القاهرة - "الحق قدم بسرعة" وظائف وزارة الأوقاف 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية، تم الإعلان مؤخرًا عن فتح عدد من الوظائف الشاغرة في وزارة الأوقاف بمبادرة من الدكتور محمد جمعة، يعتبر هذا الخبر بمثابة بشرى للشباب الباحثين عن الفرص الوظيفية، حيث يشمل العرض عددًا كبيرًا من الوظائف، قد تصل إلى نحو 2000 وظيفة.

ومن الملفت للانتباه في هذا الإعلان هو أن عدد المتقدمين حتى الآن لا يتجاوز الف شخص، مما يعني أن هناك فرصًا كبيرة للراغبين في الانضمام إلى القطاع، خاصة مع الوظائف الإضافية التي ستتاح للعمال بالوزارة بداية من شهر يناير القادم.

وظائف وزارة الأوقاف

قامت وزارة الأوقاف بالتصريح عن حاجتها إلى عدد كبير من الموظفين الجدد لشغل العديد من المناصب، والمتمثلة في المهن التالية: (العمال، الخطباء، المعلمين)، وقد تم التنويه عن تفاصيل المسابقة التي تم إعدادها في سبيل قبولهم في تلك المناصب، فمن يستوفي شروط ومتطلبات الوظيفة ويجتاز المسابقة بنجاح يتم قبوله في هذه الوظائف، وعن طريق الجهاز المركزي الخاص بالتنظيم سيتم توضيح تفاصيل أكثر فيما يخص المسابقة، ذلك بعد قيام المترشحين بالتسجيل في بوابة الوظائف الحكومية بجمهورية مصر العربية.

طريقة التقديم على وظائف الأوقاف الحكومية

يمكنك الآن التقديم على وظائف الأوقاف الحكومية بصورة إلكترونية يسيرة من خلال اتباع مجموعة من التعليمات، والتي تتمثل في النقاط المحددة التالية:

انتقل إلى بوابة الوظائف الحكومية “من هنا“.

قم بتسجيل جميع البيانات اللازمة.

اختر المحافظة التي تقيم فيها للعمل بها.

سجل رقم هاتفك الجوال وبريدك الإلكتروني الخاص، وذلك لتسهيل عملية التواصل معك.

اضغط على زر”حفظ الطلب”.

انتظر قليلًا إلى أن تستلم رسالة من خلال هاتفك الجوال تتضمن رقم طلب التوظيف.

المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف الأوقاف

يلزم إحضار مجموعة من المستندات والأوراق، وذلك من أجل إتمام عملية التقديم على هذه الوظائف بنجاح، والمتمثلة في النقاط التالية: