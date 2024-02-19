نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التموين تكشف عن موعد اضافة المواليد على بطاقات التموين 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزارة التموين تكشف عن موعد اضافة المواليد على بطاقات التموين 2024، البعض يسعى للحصول على معلومات حول إضافة المواليد على بطاقات التموين لعام 2024، فيما يهتم آخرون بفهم كيفية تسجيل المواليد على تلك البطاقات، وتأتي هذه الاهتمامات في إطار جهود وزارة التموين لدعم مستحقات المواطنين المصريين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

ووفقًا لمصادر الوزارة بعد إضافة المواليد على البطاقات، سيتم تخصيص 5 أرغفة يوميًا للأسرة، بالإضافة إلى مبلغ 50 جنيهًا شهريًا. في السياق ذاته، سنتناول في الفقرات التالية توضيح موعد إضافة المواليد على بطاقات التموين لعام 2024، والخطوات اللازمة لتسجيل المواليد على تلك البطاقات.

موعد اضافة المواليد على بطاقات التموين 2024

حيث أكدت وزارة التموين على أن موعد إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024، يبدأ من يوليو المقبل 2024، حيث أكدت وجود أولوية للمستحقين وهم: أبناء الشهداء، أبناء أسر تكافل وكرامة، وبعض الحالات الخاصة من الأسر التي تحتاج الرعاية.

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين

ويتم إضافة المواليد عن طريق التسجيل في موقع دعم مصر، أو الدخول لبوابة مصر الرقمية، وذلك تخفيفا عن المواطنين من الذهاب لمكاتب التموين في مصر، وسنقوم في التالي بتوضيح خطوات إضافة المواليد بالموقع:

قم بالدخول على موقع دعم مصر. وقم بالضغط على زر تسجيل حساب جديد، أو تسجيل الدخول. ثم قم بإدخال رقمك القومي. ثم سجل اسم الأم، ونقوم بعدها واضغط على خدمات التموين. ثم التوجه إلى قائمة الخدمات المتاحة، قم بإضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في التموين. ثم اكتب الاسم الرباعي للأبناء، ورقمهم القومي، واختر صلة القرابة سواء كان ابن أو ابنة.

إضافة المواليد عن طريق بوابة مصر الرقمية

يمكنك أيضا التسجيل عن طريق بوابة مصر الرقمية والتي تتيح لك معظم خدمات التموين مثل:(إضافة بطاقة جديدة، نقل من محافظة لأخرى، فصل نفسك عن بطاقة تموينية وعمل بطاقة تموينية خاصة بك، ضم أفراد أسرتك، وكذلك الاستهلاك عن صرف التموين)، وطريقة تسجيل المواليد على منصة مصر الرقمية تكون عن طريق الخطوات التالية: