نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر فانوس رمضان والزينة في محلات الزينة الرمضانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سعر فانوس رمضان والزينة في محلات الزينة الرمضانية، تتجه الأنظار نحو استقبال الشهر الفضيل بتحضيرات استثنائية، حيث يقوم المسلمون بتخزين مختلف أنواع المأكولات والمنتجات، وتزيين المنازل والشوارع بالزينة المميزة.

ورغم قرب موعد الشهر المبارك، إلا أن مشاهد الفرح والاحتفال تعم المكان، مع ظهور محلات الزينة بمختلف أشكالها، واستعداد العائلات لتنظيف منازلها وتجديد ديكوراتها، وتعليق الزينة احتفالًا بقدوم شهر رمضان الكريم.

أسعار زينة رمضان 2024

تم إجراء جولة في العديد من محلات الزينة الرمضانية لمعرفة أسعار الزينة وأشكالها المختلفة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر حبل زينة رمضان الصغير 5 أمتار 20 جنيه.

سعر حبل زينة رمضان على شكل فانوس نحو 18 جنيه.

سعر فرع زينة رمضان مضى على شكل هلال 66 جنيه.

سعر شكل رمضان كريم نحو 203 جنيه.

سعر فرع زينة بلاستيك مضئ 6 أمتار نحو 130 جنيه.

سعر فانوس هلال معلق مضئ 165 جنيه.

بينما وصل سعر فرع رمضان المضيء على شكل فوانيس 126 جنيه.

سعر فرع رمضان المضيء على شكل نجف 165 جنيه.

أما سعر فرع الإضاءة على شكل هلال ونجوم 325 جنيه.

بينما وصل سعر فرع الإضاءة على شكل فوانيس صغيرة 95 جنيه.

أسعار الوسائد والمفارش الرمضانية 2024

وجاءت أسعار الديكورات الرمضانية على شكل وسائد ومفارش كما يلي:

وسادة رمضان الخيامية مقاس 45×45 سم يبلغ سعرها 150 جنيه.

سعر وسادة رمضان العادية نحو 50 جنيه.

سعر كرسي نفخة رمضان نحو 165 جنيه.

سعر مفرش طاولة رمضان الخيامية مقاس 140*45 نحو 152 جنيه.

سعر مفرش طاولة رمضان الخيامية مقاس 165*60 نحو 170 جنيه.

سعر فانوس رمضان 2024

جاءت أسعار فوانيس رمضان في الأسواق 2024 كما يلي: