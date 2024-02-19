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أحمد جودة - القاهرة - وزارة التموين توضح إضافة المواليد الجديدة 2024 وتعلن عن الفئات المسموح لها بإضافة المواليد الجدد، موضوع إضافة المواليد الجديدة إلى بطاقات التموين أصبح من أكثر المواضيع التي يبحث عنها بشكل كبير في محركات البحث حاليًا، حيث أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي مصلحي، أنه لا توجد أي إضافات جديدة للمواليد على البطاقات التموينية في الوقت الحالي، إلا لفئات معينة، بما في ذلك بعض الحالات الخاصة التي تحظى بأولوية الرعاية.

كما أشار الوزير إلى نية تقديم طلب للموازنة العامة الجديدة للدولة من أجل إضافة المواليد الجدد للفئات الأكثر احتياجًا لبطاقات التموينية. ترقبوا مزيدًا من التفاصيل حول هذا الموضوع فيما يلي.

إضافة المواليد الجديدة 2024

قام المصيلحي بتوضيح بالتصريحات الصحفية بأن الأسر الأكثر احتياجا يحصلون على تكافل وكرامة أو معاش اجتماعي أو المعاش وهو بقا عن الحد الأدنى الخاص بالأجور، وأضاف إلى أن يستفيد نحو 61 مليون مواطن من البطاقات التموينية من دعم السلع التموينية، ويستفيد نحو 71 مليون مواطن من “الخبز المدعم”، كما أنه ألفت إلى أن دعم الخبز يصل ميزانيته إلى 91 مليار جنيه، أما السلع التموينية ميزانيتها تصل إلى 36 مليار جنيه، وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان بأن أصبح متاح إضافة مواليد ببطاقة التموين 2024 وهذا إلى الفئات التي قام مجلس الوزراء بتحديدها، حيث أن أحمد كمال الذي يتحدث باسم وزارة التموين قامت أن إضافة المواليد في سنة 2023 لم يغلق الباب حتى الآن على الراغبين للقيام بتقديم حتى يقومون بإضافة مواليد جدد، ولكن مقتصر على الفئات التي قامت الوزارة بتحديدها بواسطة علي مصلحي.

الفئات المسموح لها بإضافة المواليد الجدد

معاون وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور أحمد كمال قال أن يوجد مجموعة من الفئات فقط المسموح لها بإضافة مواليد جدد، ويجب أن يكون الطفل قد وصل إلى سن الأربعة سنوات ولا يقل عن ذلك، وأشار إلى أن إضافة المواليد يحتاج لمخصص مالي بالموازنة العامة في الدولة، وتم الإعلان عن الفئات هذه وهي ملخصة في بعض النقاط الآتية: