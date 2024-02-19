نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس في مصر اليوم الاثنين 19 فبراير 2024، مشيرين إلى أنه سيكون شديد البرودة، خلال الليل، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ليسود طقس دافئًا على القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، بينما سيكون مائلا للدفء على السواحل الشمالية.

وحذرت الأرصاد في بيان عاجل، اليوم، من أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات، إذ تستمر الأمطار على مدار الـ48 ساعة المقبلة، وهي الإسكندرية، وبورسعيد، ومطروح، والدقهلية، والبحيرة، ودمياط، وكفر الشيخ، بالتزامن مع زيادة كثافة الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في بعض المناطق، رغم بدء التحسن التدريجي في درجات الحرارة.

وأضافت الأرصاد أن القاهرة الكبرى تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث 20%، كما ستكون على مناطق متفرقة وفترات متقطعة، وستأتي حالة الطقس مصاحبة بشبورة مائية صباحًا من الساعة 4 لـ 9 صباحا تقريبا، مع نشاط رياح معتدل بقيمة 24 كم/س، وبالنسبة لجنوب الوجه البحري ستسود أيضًا شبورة مائية صباحا، مع نسبة سقوط أمطار خفيفة تصل لـ 30%، ونشاط رياح معتدل قيمته 26 كم/س.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة في السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث 40% تقريبا، مع رياح نشطة أحيانا تصل لقيمة 32 كم/س، بينما في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، سيكون نشاط الرياح نشط بقيمة 38 كم/س.

أما عن شمال الصعيد ستسود شبورة مائية صباحا، مع نشاط رياح معتدلة قيمته 24 كم/س، وجنوب الصعيد تسوده رياح نشطة احيانا بقيمة 30 كم/س.