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أحمد جودة - القاهرة - اعرف نظام التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي 2024 "الإعلان التكميلي"، أعلنت الحكومة المصرية عن فتح باب التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024، ضمن الإعلان التكميلي للحصول على وحدات سكنية في إطار مبادرة "سكن لكل المصريين"، لاقت هذه المبادرة استجابة إيجابية كبيرة من قبل المواطنين، الذين بدأوا يتساءلون عن موعد استلام الوحدات السكنية بعد تصريحات الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

في هذا المقال، سنتناول كل ما يتعلق بوحدات الإسكان الاجتماعي، بما في ذلك تفاصيل عملية التقديم والمواعيد المتوقعة لاستلام الوحدات السكنية.

شقق الاسكان الاجتماعي 2024 الإعلان التكميلي

كشف الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي “مي عبدالحميد” أن الإعلان التكميلي تعدى 65.000 متقدم، وتسعى الحكومة على سد احتياج كافة المتقدمين، كما أضافت بأنه سيتم طرح وحدات سكنية جديدة خلال 6 أشهر، وذلك للتغلب على الوحدات التي ليس لها ترخيص.

متى يتم تسليم شقق الإسكان الاجتماعي 2024؟

أعلنت المسؤولة عن صندوق الإسكان الاجتماعي أن استلام الوحدات السكنية سيتم في الموعد المحدد له، حيث يتم التسليم في شهر أبريل 2024، كما أضافت بأنه قد تم استلام 15.000 وحدة سكنية قبل الموعد.

ما هي أهداف مبادرة سكن لكل المصريين؟

أصبحت هذه المبادرة دعمًا للمواطنين المصريين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تعيق العديد من شراء شقق سكنية، كما تهدف هذه المبادرة إلى التالي:

استمرار الدعم بطرح وحدات سكنية وعدم التوقف عن ذلك.

تسليم مليون وحدة سكنية للمستحقين من هذا الدعم، وذلك بناءً على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

توفير العديد من الوحدات السكنية المرخصة.

إتاحة الدعم السكني للمستحقين.

الشروط اللازمة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي

لكي تتمكن من التقديم على وحدة سكنية، لا بد أن تتوافر لديك عدة شروط، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي: