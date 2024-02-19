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أحمد جودة - القاهرة - "الحق مكانك" بمقدم 30 ألف جنيه وزارة الإسكان تطرح وحدات سكنية جديدة، المواطنون يبحثون عن فرصة لحجز وحدات سكنية بمقدم 30 ألف جنيه، حيث تقوم وزارة الإسكان بطرح وحدات سكنية جديدة بمبادرة من الدولة.

تتميز هذه الوحدات بتوفير تسهيلات في السداد تناسب جميع فئات المجتمع، وتتيح فرصة الحصول على سكن بأسعار مناسبة،تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على التحضير لطرح المرحلة الجديدة من المشروع في أكثر من خمسة عشر مدينة في مصر.

بمقدم 30 ألف جنيه وزارة الإسكان تطرح وحدات سكنية جديدة

تطرح وزارة الإسكان المرحلة الجديدة للوحدات السكنية، والتي تعتبر عبارة عن مرحلة تكميلية للمرحلة السابقة، والتي قام بالتقديم عليها نحو 150 ألف متقدم، وهي كانت وفق شروط محددة حسب الأولوية، وكانت نتيجة تلك المرحلة هي أكثر من 40 ألف متقدم هم من تمكنوا من الدخول في الأولوية، أما من كانوا خارج الأولوية، وكان هناك نحو 25% من المتقدمين لم يتوافر بهم الشروط المطلوبة، ولهذا تم استبعادهم.

ولهذا لإغن التقديم على الوحدات السكنية في تلك المرحلة يقتصر فقط على من كانوا خارج الأولوية في المرحلة السابقة، ويتوفر في تلك المرحلة وحدات بمساحات تتراوح ما بين 75 حتى 90 متر، وتكون الأسعار للشقق السكنية تتراوح ما بين 350 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه.

وتتغير الأسعار وفق تميز الوحدة والمدينة التي تتواجد بها الوحدات، وتتواجد تلك الوحدات في كلًا من مدينة 6 أكتوبر الجديدة ومدينة 15 مايو ومدينة العبور الجديدة ومدينة بدر ومدينة السادات ومدينة حدائق العاصمة ومدينة الفيوم ومدينة برج العرب الجديدة ومدينة بني سويف ومدينة سوهاج ومدينة أسيوط ومدينة أخميم ومدينة قنا ومدينة أسوان.

شروط حجز الوحدات السكنية الجديدة

هناك بعض الشروط اللازم توافرها؛ حتى يمكن حجز الوحدات السكنية الجديدة، ألا وهي: