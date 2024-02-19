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أحمد جودة - القاهرة - "اعرف بسرعة" عناوين وأماكن معارض أهلا رمضان 2024 ب 8 محافظات مختلفة، في هذه الفترة المقبلة وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يبحث الكثير من الأشخاص عن مواقع وعناوين معارض "أهلا رمضان 2024" في ثماني محافظات مختلفة.

تأتي هذه البحوث نتيجة للرغبة في استعراض وشراء المنتجات المتنوعة التي تُقدم في تلك المعارض، خاصةً في ظل ارتفاع الأسعار المعتاد في هذه الفترة.

عناوين وأماكن معارض أهلا رمضان 2024

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ماتريد معرفتة عن عناوين وأماكن معارض أهلًا رمضان 2024.

عناوين وأماكن معارض أهلا رمضان 2024 بمحافظة القاهرة

ميدان العرب بالمعادي.

ميدان الباشا بحي مصر القديمة.

زهراء المعادي.

منطقة المنيل بحي مصر القديم

منطقة أثر النبي في مصر القديمة.

ميدان الحرية بالمعادي.

شارع 9 بالمقطم.

حي البساتين بجوار شركة الكهرباء.

منافذ أهلًا رمضان في المعصرة والتبين.

شارع حسن المأمون مدينة نصر بالمنطقة الشرقية.

حي الموسكي بالمنطقة الغربية.

عناوين وأماكن معارض أهلا رمضان 2024 بمحافظة المنوفية

أشمون.

الباجور.

بركة السبع.

تلا.

سرس الليان.

شبين الكوم.

الشهداء.

قويسنا.

مدينة السادات.

منوف.

عناوين وأماكن معارض أهلا رمضان 2024 بمحافظة الإسماعيلية

ميدان الرفاعي.

معرضان بمركزي فايد والتل الكبير.

مدينة العريش أمام مول مزايا والحديقة بوسط المدينة.

سوق الضاحية.

دوران شبرا بالمساعيد.

شمال سيناء.

مركز شباب الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

عناوين وأماكن معارض أهلا رمضان 2024 بمحافظة الشرقية

أبو كبير.

أولاد صقر.

بلبيس.

الحسينية.

ديرب نجم.

صان الحجر.

العاشر من رمضان.

القرين.

كفر صقر.

مركز الزقازيق.

منيا القمح.

عناوين وأماكن معارض أهلا رمضان 2024 بمحافظة سوهاج

ميدان العارف بالله في حي غرب.

مركز البلينا بجوار مجلس المدينة.

مجلس المدينة جرجا.

مجلس المدينة المراغة.

مجلس المدينة أخميم.

معرض أهلًا رمضان أمام استاد سوهاج الرياضي بحي شرق.

شارع سيتي بحي غرب سوهاج.

شارع الجرجاوية في حي غرب.

عناوين وأماكن معارض أهلا رمضان 2024 بمحافظة قنا

ميدان الساعة في مدينة قنا.

مقر الجمعية المصرية في منطقة حي المصالح.

معرضان في مدينة نجع حمادي.

مدينة قوص بجوار بنك مصر مدينة قفط.

مدينة أبوتشت.

مجمع الشركة المصرية بجوار بنك القاهرة في مدينة قنا.

طريق مصر أسوان الزراعي أمام مدينة دشنا.

بجوار مدرسة الشهيد في مدينة قنا.

مدينة فرشوط بالقرب من مقر مجلس المدينة.

عناوين وأماكن معارض أهلا رمضان 2024 بمحافظة كفر الشيخ

برج البرلس.

بلطيم.

بيلا.

الحامول.

دسوق.

الرياض.

سيدي سالم.

سيدي غازي.

فوه.

قلّين

كفر الشيخ.

مسير.

مطوبس.

عناوين وأماكن معارض أهلا رمضان 2024 بمحافظة الفيوم

يوسف الصديق.

طامية.

سنورس.

إطسا.

إبشواي.

أسعار السلع الغذائية في أهلًا رمضان

يأتي سعر كيلو الأرز في معارض أهلًا رمضان بقيمة تتراوح ما بين 20 و25 جنيه مصري، وسعر كيلو السكر يبلغ نحو 27 جنيه، وسعر كيس المكرونة 20 جنيه، وسعر عبوة الجبن النباتي 56 جنيه، وسعر لتر زيت عافية عباد الشمس 270 جنيه.