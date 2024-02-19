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أحمد جودة - القاهرة - "وزير التموين يحسم الأمر" تعرف على متطلبات إضافة المواليد الجديدة 2024 على بطاقة التموين، العديد من الأفراد يسعون للحصول على آخر أخبار إضافة المواليد الجديدة لعام 2024 على بطاقات التموين، نظرًا لأهمية هذه الخدمة التي تقدمها الحكومة لمواطنيها.

تعتبر البطاقة التموينية أداة حيوية توفر الاحتياجات الأساسية للأسر المصرية، ولذا يبحث الكثيرون عن الطرق المتاحة لإضافة أو تغيير المواليد على تلك البطاقات للاستفادة من مساعدات الوزارة وتقديم الدعم للأسر ذات الدخل المحدود، كما يسعون لاستخدام نقاط البطاقة التموينية لتعويض ارتفاع تكلفة السلع في الأسواق.

خطوات إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين

وأوضحت الوزارة أنه ما دام أن عمر الأطفال المراد إضافتهم لا يقل عن 4 سنوات، فإنه يتم استقبال طلبات إضافة المواليد الجدد إلى البطاقة التموينية من الفئات التالية مستحقي معاش التكافل والكرامة؛ الحائزون على بطاقة الخدمات المتكاملة؛ المستحقون لمعاش التكافل الاجتماعي، أبناء الشهداء ويوضح موقعنا الإجراءات التي تتيح للأهالي إضافة أطفالهم إلى البطاقة التموينية، وهي كالتالي:

افتح بوابة مصر الرقمية وقم بتسجيل الدخول.

انقر على أيقونة التموين.

حدد “إضافة أفراد عائلتي”.

كتابة اسم الابن أو الابنة.

يجب إدخال رقم الهوية الوطنية للابن أو الابنة.

اكتب صلة قرابة الابن والابنة.

حدد الصفة التي تشمل الأطفال.

حدد كلمة “إضافة”.

متطلبات إضافة المواليد الجديدة

يبحث عدد كبير من السكان عن معلومات حول كيفية إضافة أطفال جدد إلى البطاقات التموينية وفقًا للإعلان الصادر عن وزارة التموين، يجب عليهم التأكد من المتطلبات الأساسية التي تسمح لهم بإتمام أوراقهم والوصول إلى موقع دعم التموين مما يمكنهم من استكمال كافة الجوانب المتعلقة بالبطاقة التموينية بشكل سريع ودقيق.

في ضوء المتطلبات التي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستكمال إجراءات إضافة المواليد الجدد إلى البطاقة التموينية، تعد إضافة المواليد الجدد إلى البطاقة التموينية أحد المواضيع التي تحرص الأسر المصرية على التعرف عليها وأوضحت “توريد” إمكانية إضافة المواليد إلكترونيا من خلال بوابة رقمي وأجازت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الاشتراطات الخاصة بإضافة المواليد الجدد إلى البطاقة التموينية لعام 2023، والتي تشمل: