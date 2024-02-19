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أحمد جودة - القاهرة - "رابط سريع" لإضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين 2024، الكثير من المواطنين يبحثون عن طريقة إضافة المواليد الجديدة إلى بطاقات التموين، وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطوات جديدة لعام 2024 لهذا الغرض.

يترقب الكثيرون بفارغ الصبر إعلان الوزارة عن قبول طلبات المواطنين لإضافة المواليد في مكاتب التموين، حيث يمكن القيام بذلك عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لدعم المصري أو من خلال تطبيق دعم مصر هذه الخطوات تعتبر الأساسية والأهم للمواطنين الراغبين في تسجيل أبنائهم.

خطوات إضافة المواليد الجديدة 2024

يتطلع شريحة كثيرة من المواطنين لمعرفة خطوات إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين، ويتم ذلك من خلال اتباع بعض من الخطوات التالية:

التوجه بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التموين الإلكتروني من هنا.

القيام بإدخال رقم البطاقة التموينية في المكان المناسب له.

الضغط على أيقونة (فتح حساب جديد).

ثم بعد ذلك الانتقال إلى اختيار خيار (خدمات تقديم الطعام).

ثم القيام بكتابة اسم الأم.

الضغط على أيقونة (الإضافة أفراد العائلة) الغير مسجلين في البطاقة التموينية 2024.

ثم القيام بتسجيل اسم المولود الجديد سواء كان (طفل أو طفلة)، الذي يجب أن يتم تسجيله على البطاقة التموينية.

شروط اضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2024

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لإضافة المواليد الجديدة والتسجيل في بطاقات التموين وتتمثل هذه الشروط في الآتي: