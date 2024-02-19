نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى لأصحاب المعاشات.. زيادة 15% على المعاشات مارس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بشرى لأصحاب المعاشات.. زيادة 15% على المعاشات مارس 2024، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشارا واسعا لإعلان رفع قيمة المعاشات لعام 2024، ضمن إجراءات حماية اجتماعية فورية بقيمة تصل إلى 180 مليار جنيه، وذلك كجزء من الجهود الحكومية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة تشمل زيادات متوقعة في أجور ورواتب الموظفين بالقطاع العام والمؤسسات الاقتصادية، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بين 1000 و1200 جنيه، وفرض صرف علاوة سنوية استثنائية تصل إلى 10% من الراتب الوظيفي للمشمولين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الراتب الأساسي للأفراد الآخرين.

وأكد الرئيس السيسي أيضا على زيادة معاشات المستفيدين بنسبة 15%، كجزء من جهود الدولة المستمرة لضمان الرعاية الاجتماعية للمواطنين.

قيمة المعاشات بعد الزيادة 2024

تحتسب قيم المعاشات الجديدة إثر الزيادة المزمع تنفيذها في بداية الشهر المقبل لعام 2024، من خلال مضاعفة المعاش الحالي بالنسبة المحددة للزيادة والتي تبلغ 15%، وعقب ذلك يتم إضافة هذا المبلغ إلى القيمة الأصلية للمعاش للوصول إلى المجموع الكلي للمعاش المحدث، ومثال على ذلك إذا كان المعاش الشهري الأساسي يساوي 1000 جنيه فإن المعاش المعدل بعد الزيادة سيصبح 1150 جنيه، ولتبسيط الفهم نعرض لكم بيان بالقيم المعدلة للمعاشات بعد تطبيق الزيادة:

الشخص الذي كان يتلقى معاشًا شهريًا قدره 1300 جنيه سيرتفع معاشه إلى 1495 جنيه.

في حال كان المعاش الشهري 1500 جنيه سيزداد إلى 1725 جنيه.

لمن كان معاشهم 1600 جنيه سيجدونه قد بلغ 1840 جنيه.

الأفراد الذين كانوا يتقاضون 2000 جنيه سيصبح معاشهم 2300 جنيه.

ولمن كان معاشهم يعادل 2300 جنيه سيرتفع إلى 2645 جنيه.

زيادة المعاشات 2024

خلال مناقشتنا بخصوص تعديل قيم المعاشات للعام 2024 من المهم التطرق إلى أنه في يوم السابع من فبراير لعام 2024 إلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بكلًا من رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط، وخلال هذا اللقاء أصدر الرئيس توجيهاته بإطلاق أوسع باقة دعم اجتماعي مؤكدًا على أهمية بذل الجهد للتقليل من الضغوط الاقتصادية على الأفراد ومعالجة آثار الأزمات المالية وكبح جماح التضخم.

وقد أُعلنت تفاصيل الباقة الدعمية التي أمر بها الرئيس، والتي شملت رفع قيمة المعاشات بمعدل 15% لما يقرب من 13 مليون مستفيد، بتكلفة إجمالية قدرها 74 مليار جنيه، وذلك بهدف ضمان توفير شبكة الأمان الاجتماعي والتخفيف من العبء الاقتصادي على السكان، على أن يبدأ تنفيذ هذه الزيادة من مارس المقبل.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

تم تحديد بدء توزيع معاشات مارس 2024 مع الزيادة الجديدة المقررة بـ15%، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول الشهر، حيث ستستمر عملية التوزيع عبر فترة 6 أيام متصلة، والحصول على هذه المعاشات ممكن من خلال عدة قنوات توزيع:

نقاط خدمة فوري.

مكاتب البريد المصري.

أفرع البنوك العاملة والتجارية.

أجهزة الصرف الآلي ATM.

المحافظ الرقمية على الهواتف الذكية.

جدول صرف معاشات شهر مارس 2024

أما بخصوص لتقسيم مواعيد الصرف لمعاشات مارس 2024، فسيتم توزيعها كالتالي: