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أحمد جودة - القاهرة - بتوجيهات الرئيس السيسي.. شقق سكنية لذوي الاحتياجات الخاصة، توجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيهاته إلى وزارة الإسكان بخصوص ضرورة مراعاة احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة في خطط تطوير الوحدات السكنية، وأكد على أهمية حجز نسبة معينة من الوحدات في المشاريع الجديدة لتلبية احتياجات هذه الفئة المجتمعية.

ونتيجة لذلك، ازداد اهتمام الناس بمعرفة الإجراءات اللازمة لتأمين شقة مناسبة لهؤلاء الأفراد. يهدف ذلك إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص الاستقرار لهم في مساكن تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة وتمكنهم من العيش الكريم.

شروط الحصول على شقه للمعاقين

لتقديم طلب ناجح للحصول على شقة ضمن هذه الفئة في المشروعات السكنية الجديدة، يجب الانتباه للمعايير التالية:

يجب أن لا يكون المتقدم مالكًا لعقار آخر.

إما أن يكون أحد الزوجين أو أحد الأبناء معاق مع مراعاة عدم تجاوز دخل الأسرة لحد معين.

يشترط في المتقدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة ألا يزيد دخلهم عن حد محدد.

المستندات المطلوبة للحصول على شقة للمعاقين

أوجبت وزارة الإسكان على الأشخاص من ذوي الإعاقة الراغبين في تملك شقق سكنية تقديم مستندات معينة، وهي كالآتي:

تقديم تقرير طبي صادر عن القطاع الصحي في وزارة الصحة يبين طبيعة الإعاقة للمتقدم أو أي من أفراد أسرته مع التأكيد على ديمومة هذه الحالة.

إبراز وثيقة طبية من الصندوق الصحي الخاص.

نسخة من الهوية الوطنية للمتقدم وزوجته بشرط أن تكون مفعولها ساريًا.

تقديم بيان حساب بنكي مفعول لآخر أربعة أشهر.

ملء البيانات الشخصية المطلوبة في نموذج حجز الشقة.

إرفاق مستند يثبت الدخل السنوي والشهري للمتقدم.

يمكن التقديم للحصول على الشقة عن طريق البوابة الإلكترونية لشركات التسجيل.

نقلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الموضوع السابق كل ما يبحث عنة العديد من الأشخاص من خلال محرك البحث العالمي جوجل، لمتابعة ومعرفة كيفية التقديم على وحدات سكنية خاصة لذوي الإحتياجات الخاصة، وجاء ذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى وزارة الإسكان بخصوص ضرورة مراعاة احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة في خطط تطوير الوحدات السكنية.

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