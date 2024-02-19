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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على جدول المعاشات الجديدة بعد الزيادة الأخيرة 2024، عدد كبير من المواطنين المهتمين بزيادة المعاشات قاموا بالبحث من خلال محرك البحث العالمي "جوجل" عن جدول المعاشات الجديدة بعد الزيادة الأخيرة في عام 2024.

أعلن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عن قراره بتطبيق زيادات على المعاشات المخصصة للمسنين بهدف تخفيف الأعباء المالية عنهم وتحسين مستوى حياتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

يأتي هذا الإجراء أيضًا لمواجهة التحديات المتعلقة بارتفاع الأسعار في البلاد. سنوفر لكم جميع التفاصيل اللازمة حول هذا الموضوع فيما يلي.

جدول المعاشات الجديدة بعد الزيادة الأخيرة 2024

بعد البحث المتزايد عن قيمة صرف المعاشات للمواطنين في شهر مارس 2024، سوف نعرض لكم جدول صرف المعاشات كما يلي:

في البداية، سوف تحصل الشريحة الأولى من المواطنين عن معاش أكثر 1000 جنيه بالإضافة إلى أنه سوف يتم صرفه في يومي 1و2 من شهر مارس.

أما بالنسبة إلى الشريحة التي جاءت في المرتبة الثانية من المواطنين، سوف يحصلوا على معاش يزيد عن 2000 جنيه في يومي 2و3 من شهر مارس.

أما بالنسبة الشريحة الأخيرة وهي الشريحة الثالثة من المواطنين، سوف يحصلوا على معاش يزيد عن 3000 جنيه في يومي 5 و6 من شهر مارس لعام 2024.

ولكن يتم تحديد تلك الزيادة على المعاشات على أساس المبلغ الذي يحصل عليه، وذلك لكي يتم ضمان تنظيم عملية صرف المعاشات بشكل أفضل.

خطوات الاستعلام عن المعاشات بعد الزيادة الأخيرة 2024

يمكنك الآن الاستعلام بكل سهولة عن قيمة المعاشات بعد الزيادة الأخيرة لعام 2024، وذلك عن طريق التوجه إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية: