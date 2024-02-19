نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد طرح كارت الخبز الجديد لغير حاملي البطاقات التموينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز في اتحاد الغرف التجارية، أن ارتفاع سعر رغيف الخبز الحر أو السياحي إلى 4 جنيهات في الأسواق يعود إلى ارتفاع أسعار الدقيق بنسبة كبيرة خلال العام الماضي، ناتجة عن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.

وأشار إلى تضاعف سعر طن الدقيق الفاخر ودقيق المخبوزات السياحي خلال فبراير 2022 و2023، نتيجة لتقلبات في أسعار القمح عالميًا وتأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

فكري أكد أن انخفاض أسعار الدقيق سيؤدي إلى تراجع أسعار رغيف الخبز، وأوضح أن وزارة التموين لا تسيطر على المخابز السياحية، وهي تحصل على الدقيق بالسعر الحر.

أما بخصوص كارت الخبز الجديد لصرف الخبز المدعم، فأشار إلى أن الوزارة تعمل مع جهات أخرى لضمان طرحه قبل شهر رمضان، مع تحديد سعر رغيف الخبز على الكارت بجنيه واحد، وتخصيص كميات وحصص للمخابز البلدية بأسعار تنافسية.

وأوضحت وزارة التموين أن الكارت الجديد سيكون بنفس مواصفات البطاقة التموينية، ويتيح للمواطنين شحنه بالمبالغ التي يختارونها، مع فرض نسب تخفيض تتراوح بين 25% و30% على سعر رغيف الخبز في المخابز السياحية، مستفيدًا منه أكثر من 30 مليون مواطن غير حامل لبطاقة التموين.