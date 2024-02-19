حظك اليوم.. توقعات الابراج الثلاثاء 20-2-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 فبراير 2024 09:31 صباحاً - حظك اليوم الثلاثاء 20-2-2024 : يتمتع هذا اليوم بحظوظ كثيرة مدعومًا من الكواكب في برجك،حظك اليوم 20-2-2024 وتأثير القمر من الميزان يعزز البحث في ملفات الماضي، ويبدو أن ذلك سيكون جديًا لمصلحتك، حيث ستلاحظ الفارق بسرعة.

حظك اليوم الاستقرار العاطفي يكون أمرًا مهمًا جدًا،حظك اليوم 20-2-2024 حيث تندفع مع تأثير الحظ وتحظى بالشخص الذي طالما تمنيت العيش معه.

حظك اليوم الحمل الثلاثاء 20-2-2024

مهنياً: تعيش يوما طويلا يحمل انشغالات ضاغطة ومسؤوليات مزعجة كمل أن المشاكل المالية ستكون متطلبة من ديون واقساط حادّة، قاوم رغباتك الحالية للنفقات غير المجدية وانتبه من المصروف الزائد.

عاطفياً: سماؤك العاطفية تكون سعيدة، وتتحسّن بعض الأمور رويداً رويداً كما ترغب.

صحياً: مقاومة المغريات لدفعك إلى الإفراط في الطعام أمر إيجابي يسجل لمصلحتك.

حظك اليوم الثور الثلاثاء 20-2-2024

مهنياً: تتمتع هذا اليوم بحظوظ كثيرة مدعوما من الكواكب في برجك والقمر من الميزان لذلك أن البحث في ملفات الماضي يكون جدياً لمصلحتك، وتلاحظ الفارق سريعاً.

عاطفي: الاستقرار العاطفي مهم جداً، تندفع مع تأثير الحظ وتحظى بالشخص الذي طالما تمنيت العيش معه.

صحياً: لا داعي إلى التوتر، تبدو مزاجياً وقليل الصبر ولا سيما حين يتعلق الأمر بأحد الأولاد.

حظك اليوم الجوزاء الثلاثاء 20-2-2024

مهنياً: يوم مناسب للقيام بنشاطات اجتماعية ومهنية تحت تاثيرات القمر من الميزان الذي يزيل الالتباسات السابقة ويجعلك أكثر تناغماً مع المحيط.

عاطفياً: لا تقدم للشريك أكثر مما يطلبه منك، فهو يكتفي بما تقدمه له من عاطفة وحب.

صحياً: الاعتدال في ممارسة الرياضة هو أفضل الحلول، وكل ما عدا ذلك ليس ايجابياً.

حظك اليوم السرطان الثلاثاء 20-2-2024

مهنياً: يوم جيد يشرع الخطى والحكة والحلول بالرغم من كل هذه الايجابيات يجب ان تتجنب التدخل في مشاكل الآخرين حتى تجد راحتك، وكن على حذر.

عاطفياً: يوم زاخر بالآمال والإيجابيات. أنت متواضع، ما يجعلك عرضة لأنظار من حولك.

صحياً: الأجواء الجميلة المحيطة بك تبقيك في حال من الفرح والسعادة والشعور بالارتياح.

حظك اليوم الاسد الثلاثاء 20-2-2024

مهنياً: القمر في الميزان يعطيك ثقة قوية وقدرة على التواصل والاستفهام مع الاخرين فتشعر بأنك رقيق الإحساس، و كمكافأة على هذه الحساسية الرفيعة تنتزع اللطف من كل من هم حولك.

عاطفياً: إذا قررت الخروج عن الأساليب المطروقة، ترى فرصاً عاطفية جديدة تنفتح أمامك.

صحياً: اتصل بمحيطك بشكل أفضل ولا تغلق الباب أمام فرص الحوار للتخفيف من حدة أعصابك.

حظك اليوم العذراء الثلاثاء 20-2-2024

مهنياً: انتقال القمر الى البيت الثاني يحمل وعودا مالية مهمة ويعطيك ثقة بالنفس كبيرة لذلك راهِن على هذا اليوم الرائع كي تنجز أعمالك، فالأمور تسير بشكل جيد، وتتخذ خياراً جديداً.

عاطفياً: راجع بعض المشاكل وأنعم النظر في حياتك العاطفية بطريقة أكثر استقلالية وبرودة أعصاب.

صحياً: احذر اضطرابات الورك والساقين، بالإضافة إلى الحمّى.

حظك اليوم الميزان الثلاثاء 20-2-2024

مهنياً: تغييرات مهمة بانتظارك هذا اليوم الذي يفتح لك أبواب على فرص مهمة ما يجعلك تعيد النظر في الارتباطات المهنية، وتلقى تجاوباً من المسؤولين أو من مراكز القوى أو السلطات.

عاطفياً: جلستك في موعدك جيدة ولكن ليس إذا كنت ستضع حواجز من التكبر والغطرسة. وفّر هذه الخطط لتكسب قلب الحبيب.

صحياً: ابتعد قدر المستطاع عن تمضية سهرات طويلة يكثر فيها التدخين.

حظك اليوم العقرب الثلاثاء 20-2-2024

مهنياً: يوم صعب متقلب يحمل تحديات كثيرة وضغوط يوم للراحة فلا تجازف كذلك قد تنزعج من تصرف أحد الزملاء وتجد نفسك أمام ظروف مربكة، وقد تحزنك بعض التطورات.

عاطفياً: تتخلص من مطبات صعبة وتكون مستعداً وتستقبل الأمر بشجاعة، لكن لا تهمل الشريك.

صحياً: ممارسة كرة الطاولة رياضة خفيفة ومنشطة، وتحرك الجسم.

حظك اليوم القوس الثلاثاء 20-2-2024

مهيناً: يوم مهم يحمل دعم نفسي ومعنوي و إنجازات على كافة الاصعدة ويقدم لك نوع من تجربة مهنية فلا تجعل ضغوط العمل سبباً في المشكلة بينك وبين الزملاء.

عاطفياً: الحب يعيدك بالزمن الى الوراء فاسعد به، ولكن لا تبالغ في تقدير نفسك لئلا تقع في المشاكل.

صحياً: خفّض استهلاكك من اللحم وفضّل الأسماك على غيرها. المعدة بيت الداء فكن حكيماً في ما تأكل.

حظك اليوم الجدي الثلاثاء 20-2-2024

مهنياً: لا يزال نجمك قوي وابتسامتك واضحة بالرغم من انتقال القمر الى الميزان الى مواجهة مع برجك فيحاول بعض زملائك في العمل تخليصك من بعض العراقيل. عقبة مالية بسيطة تتجاوزها بنجاح.

عاطفياً: أخبار عن الحبيب تجعلك في وضع جيد. ظهور شخص بعد غياب يعيد إليك ذكريات جميلة.

صحياً: آلام الظهر كثيرة هذه الأيام بسبب الجلوس ساعات طويلة. العلاج الناجح هو المشي.

حظك اليوم الدلو الثلاثاء 20-2-2024

مهنياً: تضحك لك الامور وتعود إلى طبيعتك اللطيفة وتتابع عملك بهدوء ونشاط بحيث تتلقّى إشارات واعدة وربّما تحقّق إنجازاً كبيراً. تتسارع الأحداث وتشعر بسعادة أو بارتياح.

عاطفياً: إذا كان لديك شك في الطرف الآخر فحاول التأكد من شكوكك قبل أن تقدم على أمر لا تحمد عقباه.

صحياً: ابدأ بممارسة الرياضة صباحاً، فأنت لن تكون نشيطاً كالمعتاد في وقت لاحق من اليوم.

حظك اليوم الحوت الثلاثاء 20-2-2024

مهنياً: تختفي الضغوطات مع وصول القمر الى الميزان فتعيش يوما مميزا يحمل تغييرات كبيرة ما يجعلك تقدّم أفضل ما لديك لتكون مشاريعك ناجحة، لا تقلل لا من جهودك ولا من وقتك.

عاطفياً: اصبر على المصاعب التي تواجهك لاستعادة ثقة الشريك بك. لا تخف إذا تأخر الأمر بعض الشيء.

صحياً: استفد من عروض السفر المخفضة، وقم برحلة للاستراحة من ضغط العمل.