الأرصاد: ارتفاع بالحرارة وشبورة صباحا على الطرق.. وعظمى القاهرة 21

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 فبراير 2024 09:32 صباحاً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنها تتوقع أن يشهد اليوم الإثنين، ارتفاعا بالحرارة ليسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

ومتوقع اليوم أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بالقاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 10، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11 ، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11.



