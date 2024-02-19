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الرئيس السيسى يعزى عاهل الأردن فى وفاة والد الأميرة رجوة الحسين

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 فبراير 2024 11:29 صباحاً - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعزاء لأخيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في وفاة المغفور له خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف، والد الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأردني، حيث أعرب الرئيس عن خالص تعازيه ومواساته للعائلة وشعب الأردن الشقيق، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

صرح بذلك المستشار د.أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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