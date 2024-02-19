الرئيس السيسى: مصر كانت تفقد حوالى 10 مليارات دولار سنويا لسوء البنية الأساسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 فبراير 2024 11:30 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية كانت تفقد ما يقرب من 9 - 10 مليار دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية وحالة الطرق، متابعا: "خلال 7 سنوات اقدر أقول بمنتهي التواضع قدرنا التغلب على هذه المشكلة، وأنفاقنا أموال ضخمة جدا".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة: " يا تري هل مؤسسات التمويل شايفة اللى إحنا بنعمله.. وهل عندها استعداد لتقديم تمويل منخفض التكلفة لمتابعة التعهدات.. ده سؤال بطرحه وينطبق على مصر وأفريقيا، وأنا بتكلم عن الناس اللى اقتصادها صعب.. التمويل اللازم للاقتصادات المتواضعة والصعبة.. طب هتعمل إيه".