نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مرتبات الموظفين بالزيادة الجديدة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد الوقت الحالي اهتمامًا كبيرًا من قِبل موظفي الدولة بزيادة المرتبات، وقد قاموا بالبحث بكثافة عبر محركات البحث لمعرفة الحقيقة حول هذا الأمر ومتى ستتم الزيادة المحددة من قبل الجهات المختصة.

يتزامن هذا الاهتمام مع إعلان رئيس الجمهورية في جمهورية مصر العربية عن زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع الموظفين في القطاع الحكومي.

موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة

وبالنسبة لموعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة، فقد تم توضيح ذلك من قِبل الجهات المختصة على النحو التالي:

من المقرر أن تُصرف رواتب الموظفين في القطاع الحكومي بالزيادة الجديدة ابتداءً من يوم الخميس في الأسبوع القادم، والذي يوافق يوم 22 فبراير. سيتم استمرار صرف الرواتب بهذه الزيادة لمدة لا تقل عن خمسة أيام. وتم تحديد الزيادة بنسبة 50% على الأقل، بحد أدنى يصل إلى 6000 جنيه مصري.

أما آخر يوم لصرف هذه الرواتب بالزيادة الجديدة، فسيكون يوم الأربعاء القادم، الموافق 28 فبراير لعام 2024، والذي يوافق أيضًا 18 شعبان 1445.

إلى جانب ذلك، تم تحديد الزيادة وفقًا للدرجات الوظيفية، حيث ستتراوح الزيادة بين 1000 جنيه و1200 جنيه، حسب الدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف.

بالنسبة لجدول صرف مرتبات شهر فبراير 2024، والتي تشمل الزيادة الجديدة، فإليك الجدول المحدد من قبل رئيس الجمهورية:

الموظفون في الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها سيتقاضون راتبًا يبلغ نحو 12،200 جنيه مصري.

الموظفون في الدرجة العالية سيتقاضون راتبًا يبلغ نحو 10،200 جنيه مصري.

المديرون العامون سيتقاضون راتبًا يبلغ نحو 9،200 جنيه مصري.

الموظفون في الدرجة الأولى سيتقاضون راتبًا يبلغ نحو 8،200 جنيه مصري.

الموظفون في الدرجة الثانية سيتقاضون راتبًا يبلغ نحو 8،000 جنيه مصري.

الموظف الدرجة الثالثة ستتقاضى راتبًا يصل إلى 7،500 جنيه مصري.

الموظفون في الدرجة الرابعة سيتقاضون راتبًا يبلغ نحو 7،000 جنيه مصري.

الموظفون في الدرجة الخامسة سيتم صرف راتب شهر فبراير بمبلغ 6،500 جنيه مصري.

أما الموظفون في الدرجة السادسة، فسيتقاضون راتبًا يبلغ نحو 6،000 جنيه مصري.

موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للموظفين في القطاع الحكومي، وتم تحديد قيم الزيادة حسب الدرجات الوظيفية. يجب على الموظفين الاطلاع على الجدول المحدد لمعرفة المبلغ الذي سيتم صرفه لهم في شهر فبراير 2024.