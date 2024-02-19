أحمد جودة - القاهرة - "استعدوا لرمضان 2024".. أسعار ياميش رمضان والمكسرات في الأسواق المصرية

في الآونة الأخيرة ازدادت عملية البحث من قبل العديد من الأشخاص عن أسعار ياميش شهر رمضان، حيث يتم شراء جميع مستلزمات الشهر المبارك وتخزينها، ويعد الياميش هو جزء أساسي في المزيد من الأطباق على السفرة طوال أيام شهر رمضان المبارك، ولكن في الفترة الأخيرة ازدادت أسعار الياميش بشكل مبالغ فيه مقارنة بالعام الماضي، وهذا يرجع لارتفاع الأسعار لجميع أنواع السلع المتنوعة والمختلفة، وعدم توفر العديد منها.

اسعار ياميش رمضان في الاسواق



يتساءل بعض المواطنين في الوقت الحالي عن اسعار ياميش رمضان في الأسواق، وذلك بالتزامن مع اقتراب الشهر المبارك، حيث يعتبر الياميش من أهم وأبرز الأشياء التي يهتم بها الجميع ويحرصون على شراؤه بشكل دائم، وجاءت الأسعار كالتالي:

أصبح سعر كيلو المكسرات المشكل ب 203 جنيه مصري.

ولكن بلغ سعر المكسرات المشكل وزن 300 جرام نحو نحو 185 جنيه مصري.

بينما وصل سعر المكسرات المشكل الاورجانيك وزن 100 جرام نحو نحو 67 جنيه مصري.

سعر المكسرات المحمصة اكسترا التي يبلغ وزنها ربع كيلو تبلغ نحو نحو 228 جنيه مصري.

سعر جوز الهند وزن 100 جرام يصل سعره نحو نحو 31 جنيه مصري.

يسجل الزبيب في أسعار اليوم بين 80 جنيه وذلك للنوع السوري إلى 250 جنيه للنوع الإيراني.

يبلغ سعر التين المجفف ما بين 60 جنيه إلى 150 جنيه للكيلو الواحد.

ولكن يصل سعر قمر الدين نحو 25 إلى 30 جنيه للكيلو الواحد.

سعر المشمش يصل لنحو نحو 149 جنيه مصري.

سعر الخوخ المجفف يصل ما بين 50 جنيه إلى 120 للكيلو الواحد.

وصل سعر القراصيا إلى 40 جنيه مصري النوع العادي، ولكن وصل سعر الكيلو المنزوع النوى إلى 120 جنيه.





أسعار مكسرات رمضان 2024



هناك العديد من الأسعار الجديدة التي تم تحديدها للمكسرات الخاصة بشهر رمضان المبارك، وجاءت هذه الأسعار كالتالي:

سجل سعر الفستق الحلبي في تعاملات اليوم إلى ما يقرب من 350 جنيه إلى نحو نحو 600 جنيه للكيلو الواحد.

بينما يبلغ سعر كيلو البندق في تعاملات اليوم إلى نحو نحو 200 جنيه مصري إلى 450 جنيه.

وجاء سعر الكاجو أيضا إلى نحو نحو 300 جنيه إلى 650 جنيه مصري.

سعر الكيلو الواحد من اللوز يصل إلى ما يقرب من 250 جنيه إلى 550 جنيه مصري.

ولكن جاء سعر عين الجمل في تعاملات اليوم لنحو نحو 220 جنيه إلى 400 جنيه مصري.

