نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تكشف عن موعد تحسن الطقس وانتهاء الأمطار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن هناك تحسنًا متوقعًا في حالة الطقس وانتهاء فرص هطول الأمطار التي شهدتها البلاد مؤخرًا في مختلف مناطق الجمهورية المصرية.

خريطة التنبؤات الجوية

وأشارت خريطة التنبؤات الجوية إلى أنه من المحتمل أن تشهد الأيام القادمة اعتدالًا في حالة الطقس في جميع أنحاء البلاد.

وبالنسبة للأشخاص الذين يبحثون حاليًا عن موعد تحسن الطقس، فقد تم توضيح لهم من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يشهد اليوم الجمعة الموافق 16 فبراير تحسنًا في الأحوال الجوية وانتهاء فرص هطول الأمطار في معظم مناطق البلاد في جمهورية مصر العربية.

ومن المتوقع أيضًا أن تتشكل الشبورة المائية بشكل كثيف في بعض الأحيان من الساعة الرابعة حتى الساعة التاسعة صباحًا على العديد من الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، بالإضافة إلى وسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة في مصر، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه ستكون هناك أمطار متفاوتة تكون رعدية في بعض الأحيان في مناطق شمال البلاد وحتى مدينة القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء.

كما من المتوقع نشاط الرياح في بعض مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء والوجه البحري وجنوب البلاد على فترات متفاوتة. ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في القاهرة وبعض المحافظات مقارنة باليوم السابق.