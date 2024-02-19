"تعليم القاهرة" تعيد فتح باب التقديم للتحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - أعادت محافظة القاهرة، فتح باب التقديم للتحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والادارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة، مرة اخرى، وذلك نظرا لوجود حالات استثنائية كثيرة.

وقالت المحافظة، فى خطاب رسمي، "تقرر إعادة فتح باب التقديم للتحويلات الالكترونية للتلاميذ بين المدارس والادارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة، مرة اخرى ولمدة اسبوعان، يبدأ من اليوم الأثنين 19 فبراير 2024، إلى يوم الأثنين 4 مارس 2024"، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور.

وكان قد قام الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس، بزيارة مفاجئة لمدرسة الشهيد كريم أحمد عبدالفتاح الإعدادية بنات، التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية؛ وذلك فى إطار جولاته المستمرة لمتابعة انضباط حسن سير العملية التعليمية، وانتظام وانضباط سير الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وفى مستهل زيارته، تفقد الوزير اليوم الرياضى بالمدرسة أثناء تواجد فصول الصف الأول الإعدادي في فناء المدرسة، حيث شدد الوزير على تفعيل يوم النشاط الرياضى بالمدرسة وممارسة الألعاب الرياضية المختلفة، كما وجّه الوزير باستمرار يوم النشاط الرياضي والثقافي من كل أسبوع للطالبات، مؤكدًا أن هذا اليوم يساعدهن على التركيز والفهم، والمساهمة في بناء اللياقة البدنية والذهنية والصحية، ولاكتشاف المواهب ورعايتها.