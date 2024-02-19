نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليمات جديدة من "التعليم" للمديريات لضبط العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للمديريات التعليمية، لضبط العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بدعم القرائية بالمدارس للصفوف الأولي، ومتابعة ظاهرة التسرب التعليمي وإعطاء أولوية واهتمام للتعليم المجتمعي.

وأكد وزير التربية والتعليم، علي إعداد خطة للرحلات المدرسية لزيارة المشروعات القومية "حياة كريمة، مبادرة التعليم حياة مع فودافون، مبادرة أنت الحياة، والاهتمام بكافة الأنشطة والمسابقات".

كما وجهت بالتأكيد على الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم (۱۸۷) لسنة ۲۰۲۳، بشأن أصدار لائحة النظام والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، والتأكيد علي الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم (١٦٣) لسنة ۲۰۲۳، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي العام / الفني).

ومتابعة إجراءات اختيار مبادرة (۱۰۰۰) معلم من شباب المعلمين، لتدريبهم وتأهيلهم، ليصبحوا مديري مدارس، ومتابعة تسليم العمل للمعلمين الجدد المسابقة (۳۰) ألف معلم، وكذا تسليم ٥٤ معلم 5% وإعفائهم من شرط الشهادة المؤمنة، وتفعيل دور وحدات التواصل والدعم للمعلمين بالمديرية، ومتابعة تسليم التابلت الطلاب الصفين الأول الثانوي العام بالمديرية.

