نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: رفع 200 ألف طن مخلفات بمدخل مقلب شبرامنت العمومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل بتنظيم سلسلة من الحملات علي مدار ١٠ أيام لرفع كافه التراكمات بمدخل مقلب شبرامنت العمومي تمكنت خلالها من رفع 200 ألف طن رتش ومخلفات وتراكمات بمعدات وفرق العمل التابعة لهيئة النظافة بمعدل يتراوح ما بين ١٥ إلى ٢٠ الف طن مخلفات يوميًا.

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال جولته منذ ايام بمركز ومدينة أبو النمرس لرئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة باتخاذ ما يلزم نحو تحسين الرؤية البصرية ومنع تراكم المخلفات بمدخل مقلب شبرامنت أحد أكبر المقالب العمومية بمحافظة الجيزة.

وأشار اللواء أحمد راشد أن ذلك يأتي فى إطار حرص المحافظة على تحسين مستوى النظافة بمختلف القطاعات والحفاظ على البيئة وتطوير الوجهة الحضارية مشددًا على مسئولي الجهات المعنية بسرعة تنفيذ أعمال رفع المخلفات وإنتهاء أعمال التطوير ورفع كفاءة مدخل مقلب شبرامنت مع مراعاة عدم إعاقة حركة المركبات المترددة علي المقلب.

كما كلف المحافظ بالحفاظ علي ما تم إنجازة والتشديد علي سيارات نقل المخلفات المترددة علي المقلب بضرورة تفريغ حمولتها داخل النقاط المحددة لهم بالمقلب مع مراقبة عمليات نقل وتفريغ المخلفات علي مدار اليوم.

كما وجه المحافظ باستكمال جهود رفع كافه المخلفات بمدخل مقلب شبرامنت ورفع كفاءة المنطقة من تمهيد للطريق وتحسين منظومة الإنارة.

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