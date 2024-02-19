نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة تنظم قرعة علنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية المصرية لموسم حج 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت اليوم وزارة الصحة والسكان قرعة علنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية المصرية لموسم حج 1445-2024، في أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

أكدت الوزارة في بيان أهمية تحقيق مبدأ الشفافية بين جميع المتقدمين وفقًا لضوابط وشروط واضحة، مشيرة إلى أن البعثة تهدف إلى توفير الخدمات الطبية للحجاج المصريين.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم الوزارة أن معايير اختيار المتقدمين وُضعت بالتعاون مع لجنة الحج العليا، مؤكدًا تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة.

أشار إلى إشادة السلطات المصرية والسعودية بجهود البعثة السابقة في خدمة الحجاج.

أوضح أيضًا أن البعثة المقررة للحج تتألف من 170 عضوًا سيتم اختيارهم بشكل ديمقراطي، برئاسة الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية. تقدم 7305 شخصًا للانضمام إلى البعثة، وتم تطبيق الشروط على 6224 متقدمًا في مختلف التخصصات.

رئيس الإسعاف المصرية، الدكتور عمرو رشيد، أعلن أن البعثة تضم أكثر من 75 طبيبًا متخصصًا وستتمركز في عيادات مختلفة بمكة المكرمة والمدينة المنورة. حضر مراسم القرعة قيادات الوزارة والعديد من المتقدمين للانضمام إلى البعثة.