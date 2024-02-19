وزير الأوقاف يعلن تفاصيل دورة الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف للراغبين بالتقديم

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف أ. د/محمد مختار جمعة عن تفاصيل دورة دورات الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية للراغبين بالتقديم من الأئمة والواعظات والإداريين العاملين بالأوقاف، وذلك في إطار حرص الوزارة على التوسع في دورات التحول الرقمي، وعلى الأئمة والواعظات والإداريين العاملين بالأوقاف الراغبين في الحصول على دورات الحاسب الآلي التقدم خلال أربعة أيام من تاريخه على الرابط التالي: من هنا



ملحوظة: هذه الدورات للعاملين بالأوقاف الذين لم يسبق لهم الحصول على شهادة(ICDL) من أكاديمية الأوقاف الدولية.