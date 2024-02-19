نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادًا لشهر رمضان المبارك انطلاق حملة النظافة بالمساجد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن انطلاق حملة النظافة بالمساجد استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وذلك في إطار خدمة بيوت الله (عز وجل) وحرص الوزارة على تهيئتها على أفضل وجه استعدادًا لشهر رمضان المبارك 1445هـ، انطلقت صباح اليوم الاثنين 19/ 2/ 2024م حملة نظافة موسعة في جميع مساجد الجمهورية.

وقد أكد الجميع أن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي، وأن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، فالمساجد لا بد وأن تكون عنوان النظافة والجمال، والقيام على نظافتها وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين، وسلوك الصالحين والمتقين، وشرف يتزين به المؤمنون، وعنوان يعرف به المسلمون، حيث يقول الحق سبحانه: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ)، وأن الله ( تبارك وتعالى ) جعل العنايةَ بالمساجد وصيانتَهَا وتنظيفَهَا والاهتمامَ بها وتطييبَها عبادةً وطاعةً وقربةً، وأجرًا كبيرًا وثوابًا جزيلًا، وأن العنايةَ بها وإجلالِها وتعظيمِها وتقديسِها والاهتمامِ بشؤونِها أمرٌ واجبٌ محتمٌ.