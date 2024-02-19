الرئيس السيسي: نتطلع لتعزيز التعاون مع بريتيش بيتروليوم لإنتاج الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 فبراير 2024 02:38 مساءً - ‎استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثنين، موراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بيتروليوم" BP، على هامش مؤتمر "ايجبس ٢٠٢٤"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكي، الرئيس الإقليمي لشركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

‎وصرح المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية، المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثنى على النشاط المميز لشركة بريتيش بيتروليوم BP، وحجم استثماراتها المتنامي فى مصر، ومشروعاتها الاستكشافية في قطاعي الغاز والبترول، والتي تتسق وجهود تحول الدولة إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة، مؤكداً الأهمية التى توليها مصر، لتيسير عمل الشركات العالمية والقطاع الخاص فى هذا المجال.

‎كما أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعمل الشركة في مجال التحول للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات، مشيراً إلى اتساق وتوافق الرؤى بين الجانبين فيما يتعلق بالتحول العادل للطاقة، وتطلع مصر، لتعزيز التعاون القائم مع الشركة البريطانية، وخاصةً في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، سعياً لتعظيم استفادة الدولة من مواردها لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

‎من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بيتروليوم BP، عن اعتزازه بمقابلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر، والشركة على مدار عشرات الأعوام، مشيداً بالنهج المصري المتوازن لتطوير قطاع الطاقة، والتحول إلى الطاقة النظيفة استغلالاً للإمكانات المصرية الكبيرة في هذا المجال، مؤكداً أن هذا النهج هو الدافع الأكبر لحرص الشركة على الشراكة الواسعة مع الدولة، باعتبارها أحد أكبر المستثمرين في السوق المصري للطاقة.

وأكد أوشينكلوس، أن شركته حريصة على استمرار استثماراتها في مجال استكشاف الغاز والبترول في مصر، حيث تضعها الشركة كأولوية في مجال الاستكشاف، وذلك لتعظيم الاستفادة من التسهيلات البرية والبحرية المقامة، لتسريع خطط التنمية والإنتاج لتلبية الطلب المتنامي للسوق المحلي، ودعم مساعي الدولة لتصدير الفائض من الطاقة، وهو ما حدا بالشركة للتخطيط لضخ استثمارات جديدة تصل إلى ١٫٥ مليار دولار، في أنشطة التنمية والاستكشاف على مدى السنوات القادمة، مع إمكانية ضخ استثمارات إضافية تصل إلى 5 مليارات دولار.