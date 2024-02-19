نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يوجه بشقق سكنية لذوي الاحتياجات الخاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت السكن الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة أمرًا ملحًا. حيث وجّه الرئيس توجيهات مهمة إلى وزارة الإسكان للنظر في احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة في خطط تطوير الوحدات السكنية، مؤكدًا على أهمية حجز نسبة معينة من الوحدات في المشاريع الجديدة لتلبية احتياجات هذه الفئة المجتمعية.

ونتيجة لذلك، ازداد اهتمام الناس بفهم الإجراءات اللازمة لتأمين شقة مناسبة لهؤلاء الأفراد بهدف تحسين مستوى حياتهم وتوفير فرص الاستقرار في مساكن متناسبة مع احتياجاتهم الخاصة، وتمكينهم من حياة كريمة.

شروط الحصول على شقة للمعاقين

للحصول على شقة ضمن هذه المشروعات السكنية الجديدة، يجب أخذ النقاط التالية في اعتبار:

- عدم امتلاك المتقدم عقارًا آخر.

- أحد الزوجين أو أحد الأبناء يجب أن يكون معاقًا، مع مراعاة عدم تجاوز دخل الأسرة لحد محدد.

- دخل المتقدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة يجب ألا يتجاوز حد محدد.

المستندات المطلوبة للحصول على الشقة

يُطلب من الراغبين في تملك شقق سكنية تقديم المستندات التالية:

- تقرير طبي يوضح طبيعة الإعاقة للمتقدم أو أحد أفراد أسرته.

- وثيقة طبية من الصندوق الصحي الخاص.

- نسخة من الهوية الوطنية للمتقدم وزوجته.

- بيان حساب بنكي للأربعة أشهر الأخيرة.

- ملء نموذج حجز الشقة.

- مستند يثبت الدخل السنوي والشهري للمتقدم.

يُمكن تقديم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية لشركات التسجيل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل الوصول إلى السكن الملائم وتحسين جودة حياة ذوي الإعاقة.