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“الصحفيين” تنشر الكشف النهائي لأسماء المرشحين لانتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تنشر الكشف النهائي لأسماء المرشحين لانتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أغلقت نقابة الصحفيين، باب الطعون والتنازلات في انتخابات رابطة النُقاد والمحررين الرياضيين، ونشرت الكشف النهائي للزملاء المُرشحين.

رئيس الرابطة

1- حسن طاهر حسن خلف الله حسن خلف الله الأهرام.
2- محمد يحيي محمد يوسف محمد يحيى يوسف الأخبار.

نائب رئيس الرابطة

1- إبراهيم جمال عبدالله محمد مدكور (إبراهيم مدكور) أخبار اليوم.
2- أحمد محمد إسماعيل (أحمد إسماعيل) أخبار اليوم.
3- عمر يحيى عبدالرحيم عبدالرحمن (عمر الأيوبي) اليوم السابع.

أمين الصندوق

1- أحمد السيد أحمد عبدالفتاح (أحمد الأحمر) الجمهورية.
2- إيهاب الجنيدي محمدي (إيهاب الجنيدي) المصري اليوم.
3 إيهاب محمد حسين شعبان (إيهاب شعبان) الجمهورية.

أعضاء المكتب التنفيذي

1- أحمد عادل سعيد الهواري (أحمد الهوارى) دوت الخليج.

2- أحمد عبدالفتاح السيد الجيوشي (أحمد الجيوشي) السوق العربية.

3- أحمد محمد محمدي سلامة (أحمد محمدي) العربي.

4- خالد محمد أشرف عامر (خالد عامر) الشروق.

5 ريهام على مصطفى بكير (ريهام بكير) الشارع.

6- عادل عبدالصبور عبدالمنعم أحمد (عادل عبدالصبور) العمال.

7- عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد فراج (عبدالحميد فراج) دوت الخليج.

8- عبير عبدالواحد عبدالمقصود عبدالله (عبير عبدالواحد) صوت الأمة.

9- محمد إبراهيم عبدالغني أحمد (محمد إبراهيم) الجمهورية.

10- محمد صلاح محمد سيد (محمد صلاح) حر.

11- محمد محمد عبدالرحمن عبدالعال (محمد عبدالرحمن غبن) الدستور.

12 محمود أحمد إبراهيم المخبزي (محمود المخبزي) الأخبار.

13- محمود علي عبدالسميع عبدالرحمن (محمود عبدالسميع) الأهرام.

14- مصطفى عبده سعد محمد حسين (مصطفى عبده سعد) الديار.

15- هاني محمد عبدالصبور يوسف هانى عبد الصبور المصريون

16- هشام محمد عبيدالله عبداللطيف (هشام أبو حديد) المصري اليوم.

17- وليد ماهر محمد صالح (وليد ماهر) اليوم السابع.

وقالت النقابة في بيان لها، إن الانتخابات تُجرى يوم الإثنيت الموافق 4/3/2024، من الساعة الرابعة عصرًا، وحتى الساعة السابعة مساءً، بالدور الرابع بالنقابة، ويتم اختيار (رئيس - نائب الرئيس - أمين الصندوق - ستة أعضاء).

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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