نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تنشر الكشف النهائي لأسماء المرشحين لانتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أغلقت نقابة الصحفيين، باب الطعون والتنازلات في انتخابات رابطة النُقاد والمحررين الرياضيين، ونشرت الكشف النهائي للزملاء المُرشحين.

رئيس الرابطة

1- حسن طاهر حسن خلف الله حسن خلف الله الأهرام.

2- محمد يحيي محمد يوسف محمد يحيى يوسف الأخبار.

نائب رئيس الرابطة

1- إبراهيم جمال عبدالله محمد مدكور (إبراهيم مدكور) أخبار اليوم.

2- أحمد محمد إسماعيل (أحمد إسماعيل) أخبار اليوم.

3- عمر يحيى عبدالرحيم عبدالرحمن (عمر الأيوبي) اليوم السابع.

أمين الصندوق

1- أحمد السيد أحمد عبدالفتاح (أحمد الأحمر) الجمهورية.

2- إيهاب الجنيدي محمدي (إيهاب الجنيدي) المصري اليوم.

3 إيهاب محمد حسين شعبان (إيهاب شعبان) الجمهورية.

أعضاء المكتب التنفيذي

1- أحمد عادل سعيد الهواري (أحمد الهوارى) دوت الخليج.

2- أحمد عبدالفتاح السيد الجيوشي (أحمد الجيوشي) السوق العربية.

3- أحمد محمد محمدي سلامة (أحمد محمدي) العربي.

4- خالد محمد أشرف عامر (خالد عامر) الشروق.

5 ريهام على مصطفى بكير (ريهام بكير) الشارع.

6- عادل عبدالصبور عبدالمنعم أحمد (عادل عبدالصبور) العمال.

7- عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد فراج (عبدالحميد فراج) دوت الخليج.

8- عبير عبدالواحد عبدالمقصود عبدالله (عبير عبدالواحد) صوت الأمة.

9- محمد إبراهيم عبدالغني أحمد (محمد إبراهيم) الجمهورية.

10- محمد صلاح محمد سيد (محمد صلاح) حر.

11- محمد محمد عبدالرحمن عبدالعال (محمد عبدالرحمن غبن) الدستور.

12 محمود أحمد إبراهيم المخبزي (محمود المخبزي) الأخبار.

13- محمود علي عبدالسميع عبدالرحمن (محمود عبدالسميع) الأهرام.

14- مصطفى عبده سعد محمد حسين (مصطفى عبده سعد) الديار.

15- هاني محمد عبدالصبور يوسف هانى عبد الصبور المصريون

16- هشام محمد عبيدالله عبداللطيف (هشام أبو حديد) المصري اليوم.

17- وليد ماهر محمد صالح (وليد ماهر) اليوم السابع.

وقالت النقابة في بيان لها، إن الانتخابات تُجرى يوم الإثنيت الموافق 4/3/2024، من الساعة الرابعة عصرًا، وحتى الساعة السابعة مساءً، بالدور الرابع بالنقابة، ويتم اختيار (رئيس - نائب الرئيس - أمين الصندوق - ستة أعضاء).