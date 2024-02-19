نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين”: 4 مارس انتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنازل مرشح على منصب نائب رئيس الرابطة و4 على منصب العضوية

مرشحان على منصب الرئيس و3 على النائب و3 على أمين الصندوق و17 لعضوية المكتب التنفيذى

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين أنها تلقت خلال فترة التنازلات والطعون طلبات تنازل الزميل أسامة دعبس المرشح على منصب نائب رئيس الرابطة، والزملاء نادر عبد الباقى، ومحمد تركى، ومحمد القاضى، وياسر التهامى، المرشحين على منصب عضوية المكتب التنفيذى.

يذكر أنه فُتح باب الطعون، والتنازلات لمدة ثلاثة أيام، من السبت 17 حتى الإثنين 19 فبراير 2024م.

وأعلنت اليوم، الكشوف النهائية للمرشحين، وأعضاء الرابطة، الذين لهم حق التصويت، وهم المسددون لاشتراك النقابة.

تُجرى الانتخابات يوم الإثنين الموافق 4 مارس 2024م من الساعة الرابعة عصرًا، وحتى الساعة السابعة مساءً بالدور الرابع فى النقابة لاختيار (رئيس - نائب الرئيس - أمين الصندوق - ستة أعضاء).

اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة الناقد الرياضى شوقى حامد، وتضم فى عضويتها الناقد الرياضى الدكتور طارق الأدور، والناقد الرياضى خالد عبد المنعم، وعضو مجلس النقابة رئيس لجنة المتابعة حسين الزناتى، وعضو مجلس النقابة المشرف على الشعب والروابط محمود كامل.

للاطلاع على كشف المرشحين النهائي من هنــــا .

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