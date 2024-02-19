الحوار الوطنى: كلمة الرئيس خلال مؤتمر مصر الدولي السابع للطاقة جعلت إطلاق حوار اقتصادي ضرورة وأولوية قصوى للخروج باستراتيجية واضحة ومحددة المعالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 فبراير 2024 03:32 مساءً - علق الحوار الوطني على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مؤتمر مصر الدولي السابع للطاقة ايجبس 2024.

ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، قائلا: "رسائل مهمة للرئيس السيسي خلال افتتاحه مؤتمر مصر الدولي السابع للطاقة ايجبس 2024، إذ استعرض الجهود والتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، ما يجعل إطلاق الحوار الاقتصادي ضرورة وأولوية قصوى للخروج باستراتيجية واضحة ومحددة المعالم، تتعامل مع التحديات الراهنة وتصل إلى أفضل الحلول التي تسهم في تحقيق مكاسب لصالح الوطن والمواطن".