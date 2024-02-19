أحمد جودة - القاهرة - شوف هتقبض امتى.. حقيقة صرف مرتبات شهر مارس قبل رمضان 2024

بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك 2024، يرغب العديد من الموظفين في مصر في معرفة ما إذا كانت هناك خطوات متوقعة لتبكير صرف مرتبات شهر مارس، يأتي هذا التساؤل في أعقاب قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪، لتصل إلى 6000 جنيه، والمقررة للتنفيذ في شهر مارس المقبل، كجزء من أكبر حزمة للحماية الاجتماعية، حيث تُرفع المعاشات وتُقدم حوافز للموظفين في أجهزة الدولة والمعلمين والعاملين في المهن الطبية، بهدف مساعدة المواطنين في تلبية الاحتياجات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة.

وفي هذا الإطار، توضح بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024، وما إذا كانت هناك تدابير متوقعة في هذا الصدد.

هل يتم تبكير صرف مرتبات شهر مارس؟

خلال الآونة الأخيرة شهدنا أخبار متداولة بخصوص تقديم موعد صرف رواتب مارس المتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم 2024؛ بهدف تمكين العاملين من تأمين احتياجاتهم الأساسية، وحتى هذه اللحظة لم تصدر وزارة المالية بيانًا رسميًا بشأن هذا التعجيل، ومع ذلك من المقرر بدء الصرف اعتبارًا من الخميس الموافق 21 مارس ولمدة ستة أيام وتنتهي في الأربعاء 27 مارس، عن طريق أجهزة الصراف الآلي للبنوك، وذلك بالتزامن مع التحسينات المالية الأخيرة التي أقرها الرئيس، والتي تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تصل إلى 50%، كما أن هذه الزيادة ستختلف باختلاف المرتبة الوظيفية وتتراوح ما بين 1000 و1200 جنيه مصري.

كما أنه سيصل راتب الموظفين ضمن المرتبة السادسة إلى 6000 جنيه، والمرتبة الخامسة إلى 6500 جنيه، أما الموظفون في المرتبة الرابعة فسيتقاضون 7000 جنيه، بينما سيحصل أولئك في المرتبة الثالثة على 7500 جنيه، والمرتبة الثانية سترى رواتب تصل إلى 8000 جنيه، والمرتبة الأولى إلى 8200 جنيه، وفيما يخص المديرين العامين فسيبلغ راتبهم 9200 جنيه، والمرتبة العليا ستتقاضى نحو 10200 جنيه.

الزيادة الجديدة على المرتبات والمعاشات

أمر الرئيس بأكبر حزمة للحماية الاجتماعية برفع المرتبات والمعاشات تبدأ من شهر مارس القادم، أي يتم الحصول على الزيادة المقررة مع مرتبات مارس المقبل، حيث توجد علاوات المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الاجر الاساسي و15% من الاجر الوظيفي بحد أدنى يبدأ من 150 جنيه والتكلفة الاجمالية 11 مليار جنيه، إلى جانب حافز اضافي 500 جنيه للدرجة السادسة ويرتفع بمقدار 50 جنيه لكل درجة حتى تحصل الدرجة الممتازة على 900 جنيه بتكلفة مالية تقدر بنحو 37.5 مليار جنيه.