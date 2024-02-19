وزير النقل .... الهيئة تعقد ندوات للتوعية ضد خطورة إدمان وتعاطى المخدرات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 فبراير 2024 04:32 مساءً - تنفيذاً لتعليمات معالي الفريق كامل الوزير – وزير النقل باتخاذ الاجراءات اللازمة فى التصدى لظاهرة إدمان المخدرات وتحت رعاية السيد المهندس / محمد عامر – رئيس مجلس الأدارة تعقد الهيئة ندوات توعية ضد هذه الظاهرة الخطيرة حيث تم عقد ندوة اليوم الأثنين الموافق 19 / 2 / 2024 بنادى السكة الحديد بالزقازيق وبحضور كل من السيد العميد / نادر عبدالمقصود – رئيس الإدارة المركزية لشئون الرئاسة بالهيئة و السيد العميد أح / حسام كحيل – مدير عام الأمن بالهيئة ومندوب عن مكتب صندوق مكافحة الادمان والتعاطي بوزارة التضامن بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الأوقاف والكنيسة.

وتقوم الهيئة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الإجتماعي بعمل تحاليل مفاجئة لجميع العاملين وطوائف التشغيل وخاصة قائدي القطارات وذلك حرصًا من الهيئة على أمن وسلامة المواطنين.