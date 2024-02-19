أحمد جودة - القاهرة - هتقبض قبل رمضان.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير بالزيادة الجديدة للقطاعين الخاص والحكومي

بالتزامن مع بداية الأسبوع الثالث من شهر فبراير لعام 2024، يشهد المجتمع الاهتمام المتزايد بجداول صرف المرتبات، حيث تزايدت عمليات البحث بين المواطنين للتأكد من مواعيد صرف رواتبهم.

يأتي هذا الاهتمام في ظل التناقض بين التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، التي أكدت على استمرارية الصرف وفقًا للجداول المعتادة، وبين التصريحات السابقة لرئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، التي أشار فيها إلى إمكانية زيادة تصل إلى 50% في الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي، ويثير هذا التباين في المعلومات توترات وعدم اليقين بين المواطنين، الذين ينتظرون بفارغ الصبر صرف مرتباتهم في ظل هذه الظروف المعقدة.



صرف مرتبات شهر فبراير بالزيادة الجديدة تصل 50% للقطاعيين

بعد أن قام العديد من المواطنين بالبحث المتكرر عن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير، جاء الإعلان الرسمي من وزارة المالية بخصوص مواعيد صرف الرواتب للشهر الجاري. ووفقا لهذا الإعلان، من المقرر أن يبدأ صرف المرتبات يوم الخميس القادم، الموافق 22 فبراير 2024، وسيتم استكمال عملية الصرف خلال الأيام التالية حتى نهاية الشهر.

وتوزعت مواعيد الصرف خلال هذا الأسبوع على النحو التالي:

يوم الخميس 22 فبراير 2024 هو يوم الصرف الأول.

يوم الأحد 25 فبراير 2024 هو يوم الصرف الثاني.

يوم الاثنين 26 فبراير 2024 هو اليوم الثالث للصرف.

يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 هو اليوم الرابع للصرف.

يوم الأربعاء 28 فبراير 2024 هو اليوم الخامس والأخير للصرف.

ومن الجدير بالذكر، من المهم للموظفين الإطلاع على هذا الجدول لضمان استلام مرتباتهم في الوقت المحدد واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود أي تأخير أو مشكلة في صرف الرواتب، وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتوفير الشفافية والاستقرار المالي للمواطنين.