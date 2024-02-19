نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل لجميع المؤهلات برواتب مجزية.. النشرة القومية للتشغيل لشهر فبراير 2024.. 4670 فرصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة العمل المصرية عن الآلاف من الوظائف الشاغرة في النشرة القومية للتشغيل لشهر فبراير 2024.

الوزارة أكدت توفر 4670 فرصة عمل لجميع المؤهلات، بما في ذلك العليا والمتوسطة ودون مؤهل، بالإضافة إلى فرص لذوي الهمم.

يمكن للباحثين عن عمل التقديم للوظائف في كبرى شركات القطاع الخاص في 15 محافظة، منها: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، البحيرة، الوادي الجديد، الشرقية، قنا، أسيوط، سوهاج، دمياط، الفيوم. تتضمن الفرص رواتب مجزية تبدأ من 3500 جنيه كحد أدنى، وتأمينات طبية واجتماعية، مع عدة مزايا أخرى.

يمكن للراغبين في التقديم زيارة مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة بمدينة نصر أو مديريات العمل بالمحافظات، ويمكن أيضا التقديم عبر أرقام وعناوين الشركات المذكورة في الإعلانات أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل.