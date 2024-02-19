نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شقق بنك الإسكان والتعمير بالتجمع الخامس.. كل ما تريد معرفته عن الحجز والتسليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بنك الإسكان والتعمير عن إطلاق مجموعة من المشروعات السكنية في مناطق متنوعة، حيث قامت المنصة الرسمية للبنك بنشر تفاصيل هذه المشروعات ومدة سدادها، بالإضافة إلى مساحات الشقق في منطقة أكتوبر بطريق الواحات بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، وكمبوندات التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

تقدمت بوابة دوت الخليج الإلكترونية تغطية شاملة لهذه المشروعات.

في هذا السياق، نقدم لكم تفاصيل أكثر عن المشروعات المقدمة من قبل بنك الإسكان والتعمير، بما في ذلك الأسعار ومدة السداد.

شقق بنك الإسكان والتعمير في أكتوبر:



يتواجد المشروع الأول في منطقة جنوب الأحياء في مدينة 6 أكتوبر، على طريق الواحات، بالقرب من جامعة نوال. يتكون المشروع من 900 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين 68 مترا مربع و177 مترا مربع، وتتألف العمارات من دور أرضي و4 أدوار متكررة.

شقق بنك الإسكان والتعمير في التجمع الخامس:



أما المشروع الثاني، فهو كمبوند أكاسيا في التجمع الخامس، بمنطقة المستثمرين الشمالية أمام بوابة 6 الرحاب، ويضم 711 وحدة سكنية بنماذج مختلفة. تشمل هذه الوحدات أسماء مثل "السندس - العلياء - الروضة"، بمساحات تتراوح بين 156 مترا مربع و310 مترات مربعة. وتتألف جميع العمارات من دور أرضي و4 أدوار متكررة.

فيلات بنك الإسكان والتعمير في التجمع الخامس:



أما كمبوند بالما فيلات الفاخرة في التجمع الخامس، فالذي يقع بالقطعة 31 في منطقة المستثمرين الشمالين أمام جامعة المستقبل في التسعين الشمالي، يتألف من 95 فيلا فاخرة بمساحات أرض تتراوح من 337 مترا مربعا إلى 729 مترا مربعا، ومساحة مباني تتراوح من 323 مترا مربعا إلى 383 مترا مربعا. وجميع الفيلات جاهزة للتسليم الفوري ونصف تشطيب.

شقق بنك الإسكان والتعمير في الغردقة:



فيما يتعلق بالمشروع السكني في الغردقة بتقسيم الكوثر، يتألف من 46 وحدة سكنية بتصميمات متنوعة ومساحات تتراوح من 50 مترا مربعا حتى 169 مترا مربعا. وتشمل المرافق واجهات متميزة ومداخل من الرخام ووحدات سكنية تشطيب كامل ومرافق كهرباء وتليفون ومياه ونظام إطفاء حرائق.

شقق بورسعيد بنك الإسكان والتعمير:



وأخيرًا، مشروع الجوهرة في بورسعيد بمنطقة إسكان الجوهرة، يضم وحدات سكنية بمساحة 138 مترا، مع عدة خيارات ل